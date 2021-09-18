شريف منير يتصدر مواقع التواصل بعد إعلانه حادث حريق بمنزله

تصدر خلال الساعات الأخيرة الفنان شريف منير مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد قيامه بالإعلان عن نشوب حريق في منزله بالمقطم وهو في موقع التصوير ، بسبب قيام أحد جيرانه برمي سيجارة على سقف تراس احدى غرف منزله الذي يتواجد فيه أسرته .

وقام منير بنشر بعض الصور للحريق عبر حساباته على السوشيال ميديا ، وتفاعل معها نجوم الفن ومحبيه للاطمئنان عليه وعلى أسرته .

قدري الحجار : شريف منير له مشوار فني طويل ويملك رصيدا من الحب لدى الجمهور

وعلق الناقد الفني قدري الحجار فقال : ان شريف منير من الممثلين الذين لهم تاريخ ومشوار فني طويل منذ اواخر فترة الثمانينات فهو فنان قديم جدا وقدم العديد من المسلسلات والافلام السينمائية واصبح له رصيد كبير من حب الجمهور له .

لذلك حينما اعلن عن اصابة منزله الساعات الماضية بحريق نوعا ما كاد يتسبب في اصابة افراد عائلته وهو غير متواجد بالمنزل نظرا لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد اجازة مفتوحة ، ادى ذلك لتعاطف الجمهور معه بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حاليا .

وتابع قائلا انه في ظل عدم وجود احداث فنية كثيرة حاليا ، لذلك الصحافة الفنية مع وجود السوشيال ميديا خلق حالة الانتشار لاي خبر من هذه النوعية خاصة حينما يتعلق بفنان له قيمة ومكانة كبيرة لدى الجمهور .

واشار الحجار الى ان الامر حدث ايضا منذ سنوات مع الفنان الراحل محمود الجندي حينما احترق منزله ، واحدثل ذلك وقتها رد فعل كبير مع الناس لكن ليس بنفس الحجم في قصة شريف منير لان السوشيال ميديا منذ سنوات لم تكن منتشرة بنفس القوة في الوقت الحالي .

حنان شومان : شريف منير من الفنانين الذين يمتلكون القدرة الفنية مع احترام الجمهور

وقالت الناقدة حنان شومان أنه حينما تحدث كارثة لاي شخص حتى لو لم يكن من المشاهير ويعلن ذلك على السوشيال ميديا يحدث معه تعاطف من متابعينه ، فما بالنا لوكان فنانا يملك قاعدة جماهيرية كبيرة ومتابعين كثيرين فسيحدث نوعا كبيرا من التعاطف معه بسبب تعرض منزله لهذا الحادث .

واضافت ان شريف منير من الفنانين الذين يملكون قدرا كبيرا من الاحترام مع الجمهور ، وقماشته في التمثيل كبيرة لانه يملك القدرة على تقديم العديد من الشخصيات والادوار الفنية سواء الكوميديا او الدراما او غيرها ، حقيقة فنانين قلائل من يمتكلون القدرة الفنية مع احترام الجمهور وحبه في نفس الوقت ، لكن اغلب الجمهور المصري بالنسبة له شريف منير فنانا ملتزما في فنه ويقدم ادوار دائما لها قيمتها الفنية ، لذلك يحظى باحترام كبير حتى لو لم يكن اسمه الاول على تترات الاعمال الفنية ، فياتي دائما اسمه الثاني او الثالث اي اي انه ليس من نجوم السوبر ستار في السوق .

وبرغم ذلك يكون له دور كبير في اي عمل فني يشارك فيه ، لكن ذلك يؤكد ان سلسلة الاسماء وترتيبها هي التي تدفع الجمهور لاحترام الفنان فهناك من يضعون اسمهم اكثر من مرة على تتر العمل ولايحترمهم الجمهور ، في حين فنانا ياتي اسمه الثاني مثل شريف منير ويحترمه الجمهور بشدة ويتعاطفون معه بدرجة كبيرة في اي موقف سيئ يتعرض له مثلما حدث مؤخرا .