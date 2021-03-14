شريف منير و بيومي فؤاد خارج السباق الرمضانى

خرج بعض الفنانين من السباق الرمضاني المقبل برغم تحضيرهم لمسلسلات خلال الفترة الحالية ، وأبرزهم الفنان شريف منير الذي يقوم ببطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" وتشاركه البطولة لقاء الخميسي، وسميحة أيوب، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر وآخرين سيناريو وحوار أحمد…

خرج بعض الفنانين من السباق الرمضاني المقبل برغم تحضيرهم لمسلسلات خلال الفترة الحالية ، وأبرزهم الفنان شريف منير الذي يقوم ببطولة مسلسل “أجازة مفتوحة” وتشاركه البطولة لقاء الخميسي، وسميحة أيوب، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر وآخرين سيناريو وحوار أحمد أبو زيد وإخراج محمد حماقي.

كما خرج أيضا مسلسل الفنان فتحي عبد الوهاب ” رهبة ” والتي تشاركه بطولته أيتن عامر وكوكبة من الفنانين منهم ميرهان حسين وأحمد صفوت وطارق عبد العزيز، والعمل تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

أيضا خرج مسلسل بيومي فؤاد الجديد ” عودة الأب الضال” وتشاركه البطولة هالة فاخر وهيدي كرم والمسلسل إخراج أحمد عبد العال .

فايزة هنداوي : خسارة لهم عدم عرض مسلسلاتهم في رمضان

وقالت الناقدة فايزة هنداوي إن خروج مسلسلات هؤلاء الفنانين من السباق الرمضاني القادم خسارة لهم .

ولفتت إلى أن موسم رمضان يحظى بأكبر درجة من المشاهدة للنقاد والإعلاميين والصحفيين والجمهور ، لأنه غالبا المسلسلات التي تعرض بعيدا عن شهر رمضان تكون فرصتها أقل .

وتابعت قائلة إن ذلك لاينفي أبدا أن العمل الدرامي والفني الجيد يفرض نفسه في أي وقت مع المشاهدين ، لكن فرصة المشاهدة تكون كبيرة في السباق الرمضاني عن أي وقت آخر .

ناصر سيف : المكسب والخسارة للمنتج والفنان لم يعد في الحسابات بصورة كبيرة

ويرى الفنان ناصر سيف المشارك في مسلسل “رهبة” مع فتحي عبد الوهاب أن الخاسر في الأمر هو فتحي و شريف منير لأنهم لن يكونوا موجودين بهذه المسلسلات في شهر رمضان المعروف بمشاهدة الجمهور العالية للمسلسلات .

ولفت إلى أن نظرة السوق ومعاييره تغيرت كثيرا في السنتين الأخيرتين ، حيث أصبحت شركات الإنتاج تهتم بتقديم المسلسلات ذات التكلفة الإنتاجية البسيطة والبطولة الجماعية والمكسب والخسارة أهم بالنسبة للمنتج والنجم ليس في حساباتهم بدرجة كبيرة .

وأشار إلى أن خالد الصاوي لم يعد يقدم بطولات مطلقة لأنه ابتعد عن السباق الرمضاني لسنوات ، لذلك أصبح متواجدا في بطولة ثنائية أو ثلاثية مثل مسلسل ” اللي مالوش كبير” و ” القاهرة كابول ” ولايهمه تقديم بطولة باسمه حاليا مثلما كان يقدم خلال السنين الماضية .