شريف منير والصاوي وإدوارد.. نحيتة رمضان 2020

شارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، ومسلسل " ليالينا " مع الفنانة غادة عادل، وأيضا يتواجد الفنان إدوارد في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال ومسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.

يشارك بعض الفنانين في موسم شهر رمضان لعام 2020، في أكثر من عمل درامي، كما يطلق عليهم “النحيتة”، الذين يحرصون على التواجد في أكثر من مسلسل في توقيت واحد، مثل الفنان “بيومي فؤاد” الذي اشتهر بهذا الوصف في السنين الأخيرة.

وأبرز الفنانين المشاركين في أكثر من مسلسل هذا العام في شهر رمضان، شريف منير في مسلسل “نحب تاني ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكذلك مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

كما يشارك أيضًا الفنان خالد الصاوي في مسلسل “القاهرة كابول”، ومسلسل “ليالينا” مع الفنانة غادة عادل، وأيضًا يتواجد الفنان إدوارد في مسلسل “الفتوة” مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل “البرنس” مع الفنان محمد رمضان.

سمير الجمل: يحاول الإعلان عن نفسه وتحقيق انتشار كبير لكن سيتحمل النتيجة

يقول الناقد الفني سمير الجمل إن هذا الانتشار للفنان في أكثر من مسلسل في شهر رمضان، هو الذي سيتحمل مسئوليته في النهاية، فهو يحاول الإعلان عن نفسه في هذه الأعمال الدرامية للجمهور.

وتابع أن الجمهور له الحكم في نهاية الأمر، هل نحت هذا الفنان كان إضافة حقيقية له، أم أخذ من رصيده بسبب تشتيت نفسه بين عملين ودورين مختلفين في توقيت واحد.

وأشار إلى أن بيومي فؤاد مثلًا شارك في أكثر من عمل درامي، في السنين الماضية، لكن هل يتذكر الجمهور جميع هذه الأعمال حاليًّا أم عملًا أواثنين منها فقط.

ونوه بأن المشاهدين لا يتذكرون سوى الأعمال الفنية التي تحمل قيمة فنية حقيقية، لافتًا إلى أن كل فنان له ظروفه الإنسانية الخاصة به، وقد تضطره للعمل في أكثر من مسلسل في وقت واحد، لكن هو من يتحمل اهتمامه بالمادة مقابل القيمة الفنية.

أحمد سعد الدين: يجب ألا تكون الشخصيات التي قدمها متشابهة وبنفس النمط

بينما أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أنه لا يوجد تعارض أبدًا بين مشاركة الفنان في أكثر من مسلسل في توقيت واحد، لكن بشرط ألا يتعارض موعد عرض المسلسل مع الآخر.

ولفت إلى أنه يجب أن تكون الشخصيات التي يقدمها الفنان مختلفة من عمل لآخر؛ حتى لا يحدث خلط لدى المشاهدين، ولا سيما أن العملين أو المسلسلين سيتم عرضهما في شهر واحد للجمهور.

وأعرب أيضًا عن أنه يجب ألا تكون شخصيات هذا الفنان التي يجسدها في المسلسلات بنفس النمط، أي ألا يجسد شخصيتين شريرتين في توقيت واحد؛ حتى تكون له قدرة على الاختلاف والظهور بروح جديدة في كل عمل درامي يقدمه في رمضان.

فايزة هنداوي: من حق الفنان لكن لماذا تفعل ذلك شركات الإنتاج في سوق درامية سيئة

وقالت الناقدة فايزة هنداوي إن مِن حق الفنان أن يقدم أكثر من شخصية في شهر واحد، لكن الحكم سيكون للجمهور على قدرته وموهبته في تجسيد أكثر من دور في توقيت زمني واحد؛ هل بالفعل أقنع المشاهد في هذه الأدوار أم لا.

وأشارت إلى أنه يجب أن نتساءل: لماذا تقوم شركات الإنتاج المعنية بسوق الدراما المصرية بإعطاء الفرصة لفنانين بالعمل في أكثر من مسلسل، في حين هناك فنانون آخرون يملكون موهبة فنية كبيرة ولا يجدون عملًا حاليًّا أو مسلسلًا واحدًا يتواجدون فيه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها سوق الدراما.

وأكدت أنه يحدث استسهال بتواجد نفس الفنانين في أكثر من مسلسل، بدلًا من البحث عن فنانين غير متواجدين منذ فترة للظهور في المسلسلات المصرية، خاصة في شهر رمضان، ولا سيما أن الحال الآن لم تعد مثل الماضي في سوق الدراما بحيث يسمح لفنان بالمشاركة في أعمال كثيرة، بل هناك فنانون يتمنون التواجد في عمل درامي واحد.