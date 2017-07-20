شريف منير: الزئبق تحفيز للحس الوطنى لدى الشباب

حوار- أحمد حمدى: قدم الفنان شريف منير، مع الفنان كريم عبد العزيز، فى رمضان الماضى، مسلسل الزئبق، الذى يعد إحدى قصص ملفات المخابرات المصرية، وكانا قد نجحا معا منذ سنوات، في فيلم ولاد العم.يقول شريف منير عن المسلسل أنه ظهر بشكل جديد، مقارنة بالأعمال الوطنية التي تناولت ملفات المخابرات المصري



حوار- أحمد حمدى:



قدم الفنان شريف منير، مع الفنان كريم عبد العزيز، فى رمضان الماضى، مسلسل الزئبق، الذى يعد إحدى قصص ملفات المخابرات المصرية، وكانا قد نجحا معا منذ سنوات، في فيلم ولاد العم. يقول شريف منير عن المسلسل أنه ظهر بشكل جديد، مقارنة بالأعمال الوطنية التي تناولت ملفات المخابرات المصرية، مثل رأفت الهجان، والصفعة، الذي قدمه بنفسه منذ سنوات.



أوضح شريف منير فى حواره لـ”المال”، أن من بين أسباب تحمسه لتقديم مسلسل يحكي قصة من قصص ملفات المخابرات العامة المصرية، هو توعية الجمهور، والشباب بالأخص، من خلال تقديم أنماط مختلفة من الشخصيات الوطنية التي تحب بلدها، وتضحي من أجلها حتى ولو بأرواحها، والشخصيات الأخرى الى يمكن أن تبيع بلدها بأي ثمن، مثل شخصية سالم التي ظهرت في مسلسل الزئبق. وعن مايثار حول نيته مشاركة كريم عبد العزيز، فى عمل فنى جديد قال: أنا وكريم دويتو مميز، نال إعجاب الكثيرين في مسلسل الزئبق، ونفكر سويا في استغلال هذه الكيمياء التى بيننا في عمل جديد، يمكن أن يكون مشروعا سينمائيا ضخما، يظهر خلال الفترة القادمة، ويفكر معنا في ذلك المنتج والمخرج الكبير وائل عبد الله، لكن حتى الأن لم نقف على التفاصيل النهائية للمشروع . وأشار إلى أنه لاينسى أبدا موقف جمعه مع كريم عبد العزيز في مسلسل الزئبق، قائلا: انتهيت من تصوير أحد المشاهد، وفوجئت بكريم يطلب مني إعادته، وأصر، وقمت بإعادته فعلا لثقتى فيه، وكان ذلك بالفعل لمصلحتى. وأوضح أنهما أصدقاء منذ سنوات بعيدة، ويجمعهما حب واحترام متبادل على المستوى المهنى والإنسانى. نفى منير ما تردد حول محاولة الدراما التليفزيونية، تجميل صورة الضابط المصري قائلا: هذا ليس صحيح، وشخصية الضابط المصرى، ستتغير حتما للأفضل فى الدراما التليفزيونية والسينما، خلال الفترة المقبلة، بسبب ظروف الإرهاب التي يواجهها حاليا، مؤكدا أن لا أحد يتعمد إظهار الضابط المصري على أنه شخص مثالي، لايخطي، فهو في النهاية إنسان له أخطاؤه وسلبياته. وأكد منير أنه لم يقلق من مقارنة مسلسل الزئبق بأي عمل قدم من قبل عن قصة مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، موضحا أنه من المهم تقديم أعمال وطنية كل فترة، حتى يتذكر الجمهور أهمية وقيمة بلدهم، مضيفا أن المسلسل جاء مختلفا تماما عن أي عمل درامي مخابراتي أخر، مثل رأفت الهجان، ودموع في عيون وقحة، والصفعة. وكشف أن الجزء الثاني من الزئبق، سوف يتم تصويره قريبا، ويناقش قصة حياة عمر “كريم عبد العزيز” في إسرائيل، والمواقف الصعبة التي تعرض لها، وأكد شريف منير أن أحداث الجزء الثاتي تتميز بايقاع أسرع من الجزء الأول، لأنه الإيقاع البطيئ كان متعمدا، لإظهار حياة عمر، والضابط خالد صبري، بكل تفاصيلها. وأوضح أنه و فريق عمل المسلسل واجهوا بعض الصعوبات أثناء التصوير، قائلا: لا يمكن أن أنسى أبدا أننا كنا نصور من الصباح حتى فجر اليوم التالي، لعدة أيام متتالية، حتى نسلم المسلسل قبل رمضان، وهو ما لم نستطع تحقيقه رغم ذلك. وأضاف أنه لابد من أن يقدم فيلما سينمائيا مميزا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تقديمه فيلم “من 30 سنة”، فى العام الماضى، مع النجم أحمد السقا، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، على أن يحمل الفيلم الجديد تجربة سينمائية مميزة له وللجمهور، وليس مجرد التواجد في السينما فقط . واختتم حديثه بالقول إن مسلسل الزئبق يمكن أن يقدم كفيلم سينمائي، وسيحقق نجاحا كبيرا، لكنه يحتاج لتغيير السيناريو، خاصة وأن للمسلسل جزء أخر.

