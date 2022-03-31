قال شريف فودة، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة سويفل للنقل الجماعي، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات مجمعة خلال العام الجاري 2022 بقيمة تصل إلي 403 ملايين دولار.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة البورصة المصرية اليوم احتفالا ببدء التداول على أسهم سويفل بسوق ناسداك، إن الشركة تتبنى خطة طموح للتوسع خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن قيد الشركة بأحد أسواق المال العالمية، يعد مؤشرا على مدى قوة الشركات الناشئة المصرية.

وأضاف أن الجائحة لم تُحدث أي تأثيرات على أداء الشركة خلال الفترات الماضية، خاصة أنها تعتمد على عدة جوانب للنمو، موضحا إن الشركة كانت قد أطلقت خدمة النقل المجاني للاطقم الطبية وغيرها خلال تلك الفترة.