شريف فتحى: الطيران الآمن من محفزات الاستثمار‎

محمود جمال وسمية كمال قال المهندس شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن طيران الآمن من محفزات الاستثمار والاقتصاد في أي دولة نتيجة لعمليات الشحن الجوي وجذب السائحين ونقلهم بشكل آمن. جاء ذلك خلال جلسة "الأمن فى مجال الطيران المدنى" والتى أدراها الإعلامى أسامة كمال، وعقدت على هامش فعاليات مع

محمود جمال وسمية كمال

قال المهندس شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن طيران الآمن من محفزات الاستثمار والاقتصاد في أي دولة نتيجة لعمليات الشحن الجوي وجذب السائحين ونقلهم بشكل آمن.

جاء ذلك خلال جلسة “الأمن فى مجال الطيران المدنى” والتى أدراها الإعلامى أسامة كمال، وعقدت على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى.

وأوضح أن قرار التأمين داخل أي مطار يرتبط بعدة عوامل أهمها حجم المخاطر المتاحة وفي ضوء ذلك، مشيراً إلى وجود مطارات دولية لديها نقطة تفتيش واحدة مثلما يحدث في أغلب مطارات أوروبا، وأخرى تمتلك أكثر من نقطة.

وأضاف أن الرحلة الواحدة التي ليس لها جدوى تكلف الدولة من 40 إلى50 إلف دولار وهو أمر كان متبع سابقا لتنشيط الحركة السياحية عبر إرسال طائرات بإرسال ليست بكامل حمولتها .

وقال إن القيادة السياسية تعمل حالياً على تنفيذ خطط طويلة المدى لتنمية أي قطاع بجانب القرارت والخطط السريعة التي نقوم بتنفيذها لإحداث توازن في الأهداف المستقبلية والاستراتجية من ناحية وبين الأهداف الراهنة من ناحية أخرى.

وتابع إن “المنظمة الدولية للطيران كرمت وزارة الطيران المدني على معايير الأمان في الرحلات الجوية المصرية التي تجاوزت المستوى العالمي لهذا التقييم بـ 23 نقطة”.

من جهته قال الكابتن ، إلياس صادق، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للطيران، إن 93% من الاتصال أثناء الرحلات الجوية يكون عن طريق لغة الجسم والإشارات المتبادلة بين طاقم الطائرة والركاب نظراً لأن أي انطباع غير طبيعي يصل إلي الراكب مما قد يؤدى إلى توتره

وأوضح أن عوامل الأمان التكنولوجي داخل الطائرة مرتفع للغاية، مما يوفر مبالغ كثيرة أهمها القيمة المالية التي يتم دفعها لشركات التأمين التي تقل مع زيادة عوامل الأمان والمستوى التكنولوجي الموجود في الرحلات الجوية، فضلا عن الحماية، التي يتم توفيرها للركاب وهي لا تقدر بالمال.

ورأى وليد فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة ايديما الفرنسية للحلول الأمنية أنه من الضرورى توافر خطة أمنية متكاملة بداية من دخول منطقة المطار حتى نهاية الرحلات الجوية.

وأشار إلى أن مصر شهدت تطور كبير في منظومة الأجهزة المستخدمة في عمليات التأمين داخل المطارات، وأن استخدام الأجهزة الأمنية لابد أن يكون بناء على هدف محدد بالإضافة إلى ضرورة تدريب العنصر البشري على التعامل مع الأجهزة الأمنية المتطورة

