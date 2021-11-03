شريف فاروق: البريد يسعى إلى التحول للاقتصاد الأخضر

كتب قسم البنوك

قال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، إن البريد سعى الى التوافق مع توجهات الدولة وبدأ في وضع أسس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضعها في البريد المصري.

واضاف على هامش مؤتمر”الناس والبنوك” ان خطة الدولة تستهدف التركيز على الاقتصاد الأخضر والحكومة تسعى لان يكون هنا زيادة 30‎%‎ في التحول بنهاية عام 2021 و50‎%‎ بنهاية 2025.

واشار فاروق، ان البريد يسعى الى ادخال الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، وبالفعل بدأ في التجارب على الفروع في الصعيد.

واضاف فاروق، ان البريد مشارك في مبادرة اتحاد البريد العالمي لتقليل انبعاثات الكربونية في العالم، وكذلك مبادرة حياة كريمة من خلال تأسيس منصة للشمول المالي والخدمات اللوجستية.

وأوضح ،أن توفير الخدمات للافراد يعد اهم الأهداف للبريد في المدن والمجتمعات المستدامة وجاء ذلك بداية من تطوير المبني الجديد في العاصمة الإدارية وتطوير جميع الفروع التي يبلغ عدددها 4300 فرع على مستوى الجمهورية.

وذكر أن تواجد البريد من سنوات طويلة وعلاقته بالمواطن اجبرتنا على السرعة في وتيرة تنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر ومساعدة الدولة في مبادرة حياة كريمة عن طريق اطلاق مبادرات التحول للاقتصاد الرقمي.

قال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، إن البريد سعى الى التوافق مع توجهات الدولة وبدأ في وضع أسس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضعها في البريد المصري.

واضاف على هامش مؤتمر”الناس والبنوك” ان خطة الدولة تستهدف التركيز على الاقتصاد الأخضر والحكومة تسعى لان يكون هنا زيادة 30‎%‎ في التحول بنهاية عام 2021 و50‎%‎ بنهاية 2025.

واشار فاروق، ان البريد يسعى الى ادخال الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، وبالفعل بدأ في التجارب على الفروع في الصعيد.

واضاف فاروق، ان البريد مشارك في مبادرة اتحاد البريد العالمي لتقليل انبعاثات الكربونية في العالم، ومبادرة حياة كريمة من خلال تأسيس منصة للشمول المالي والخدمات اللوجستية.

وأوضح ،أن توفير الخدمات للافراد يعد اهم الأهداف للبريد في المدن والمجتمعات المستدامة وجاء ذلك بداية من تطوير المبني الجديد في العاصمة الإدارية وتطوير جميع الفروع التي يبلغ عدددها 4300 فرع على مستوى الجمهورية.

وذكر أن تواجد البريد من سنوات طويلة وعلاقته بالمواطن اجبرتنا على السرعة في وتيرة تنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر ومساعدة الدولة في مبادرة حياة كريمة عن طريق اطلاق مبادرات التحول للاقتصاد الرقمي.