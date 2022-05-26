شريف علوي: اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات البنك وصندوق النقد انعكاس لمدى تقدير المجتمع الدولي

قال شريف علوي العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي، إن اختيار المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما هو إلا انعكاس حقيقي لمدى تقدير المجتمع الدولي ومؤسساته المالية لما تحقق من تطورات كبيرة في أداء القطاع المالي في مصر وإدارته لملفات السياسة النقدية بشكل احترافي ينم عن قدر عالي من الخبرة والكفاءة خاصة في ظل تحديات عديدة بداية من تحرير سعر الصرف وجائحة كورونا ونهاية بالحرب الروسية – الأوكرانية.

يذكر أن البنك المركزي المصري استطاع من خلال مبادراته وقراراته من تحقيق العديد من الإنجازات المؤثرة في تغيير وتطوير السوق المصري حيث قام بدعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية من ضمنها قطاع الصناعة والسياحة بالإضافة إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد قاطرة النمو للاقتصاد الوطني فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.

يشار إلى أن كل هذه الإنجازات جعلت لسياسات الدولة المصرية وأداء البنك المركزي المصري مكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والدولي.