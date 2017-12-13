شريف عفيفي: أمامنا فرص حقيقية لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا

المال خاص قال المهندس شريف عفيفي عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك بإتحاد الصناعات أن دعم القيادة السياسية الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تعزيز التواصل والترابط بين مصر والدول الأفريقية والجهودة المبذولة سياسياً وأقتصادياً وتجارياً لم تحدث منذ 20 عاماً. وأكد عفيفي

المال خاص

قال المهندس شريف عفيفي عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك بإتحاد الصناعات أن دعم القيادة السياسية الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تعزيز التواصل والترابط بين مصر والدول الأفريقية والجهودة المبذولة سياسياً وأقتصادياً وتجارياً لم تحدث منذ 20 عاماً.

وأكد عفيفي أن الاجواء الحالية اصبحت مواتية جدا لعودة مصر لريادتها وتواصلها فى عمقها الاستراتيجيى الامنى والاقتصادى وهو القارة السمراء خاصة فى ظل الدعم الكبير من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى لملف أفريقيا.

وشدد على أن القطاع الخاص فى مصر مطلوب منه التحرك سريعاً وبشكل مؤسسى من خلال بناء تحالفات بين منظمات الأعمال للاستفادة من دعم الرئيس السيسى للقارة الإفريقية وتحويل هذا الدعم إلى فرص حقيقية تعزز من زيادة التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية ويحقق مزيد من التواصل اقتصادياً ومجتمعياً.

وقال أن مصر بوابة أفريقيا والقطاع الخاص المصرى أولى بإفريقيا وأفريقيا أولى بمصر , مشيراً إلى أننا تأخرنا كثيراً فى دعم ملف أفريقيا وآن الآون لتحرك القطاع الخاص بشكل موازى مع دعم الحكومة والرئيس السيسى لملف أفريقيا.

وأكد عفيفي أن دعم الرئيس واقامة مؤتمر الكوميسا الثانى فى شرم الشيخ ولقاءه بالزعماء ورجال الأعمال ورؤساء الدول الافريقية وزيارته الاخيرة لكينا وغيرها من البلدان الافريقية يجعل القطاع الخاص يتحرك سريعاً لترجمة تلك العلاقات الطبية إلى فرص استثمارية وتجارية على ارض الواقع.