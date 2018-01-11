شريف عفيفى: خفض أسعار الغاز ضرورة لإنقاذ 33 مصنع سيراميك

❏ نراهن على حقل «ظُهر» لسرعة الاستجابة وحماية استثمارات 15 مليار جنيه ❏ مليار جنيه زيادة فى العوائد الضريبية حال العمل بكامل الإنتاج ❏ «صناعة النواب» تجتمع خلال أيام لمناقشة رد الحكومة على دراسة «الشعبة» ❏ الشركات ما زالت صامدة للحفاظ على العمالة.. ونقدر الظروف

❏ نراهن على حقل «ظُهر» لسرعة الاستجابة وحماية استثمارات 15 مليار جنيه

❏ مليار جنيه زيادة فى العوائد الضريبية حال العمل بكامل الإنتاج

❏ «صناعة النواب» تجتمع خلال أيام لمناقشة رد الحكومة على دراسة «الشعبة»

❏ الشركات ما زالت صامدة للحفاظ على العمالة.. ونقدر الظروف الحالية للدولة

❏ %60 متوسط الطاقة الإنتاجية حاليا.. والإجراء يكلف الدولة 500 مليون

❏ 145 مليون دولار صادرات فى 10 أشهر.. ونخطط للوصول إلى 360 مليونًا

❏ المشروعات العمرانية والسكنية ترفع الطلب على السيراميك

محمد ريحان

قال شريف عفيفى، رئيس شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إنه يأمل أن تستجيب الحكومة لمطالب خفض أسعار توريد الغاز الطبيعى لمصانع السيراميك، من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، لا سيما مع بدء إنتاج الغاز فى حقل ظهر، وإعلان وزارة البترول تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى 2018.

أكد فى تصريح لـ«المال»، أن صناعة السيراميك تواجه منذ أكثر من 5 أعوام تحديات، منها تراجع التصدير والمنافسة الشرسة فى الأسواق الخارجية، مع منتجات بعض الدول بسبب زيادة أسعار المنتج المصرى، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة للاقتراض.

تابع عفيفي: «زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع من 3 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية فى 2014، كان التحدى الأشرس الذى نال من عزم صناعة السيراميك المحلية، وتسبب فى خفض الطاقات الإنتاجية إلى 60% خلال الوقت الحالى، بما يعادل 240 مليون متر مربع، بدلا من 400 مليون متر، إجمالى الطاقات الإنتاجية القصوى.

وطالب الحكومة بضرورة الإسراع فى خفض أسعار الغاز لإنقاذ نحو 33 مصنعاً للسيراميك تعمل فى السوق المحلية.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظُهر، أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط، بدأ خلال ديسمبر الماضى ، ومن المتوقع، مع بداية الإنتاج من حقل الغاز، أن يصل حجم الإنتاج إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميًا مع نهاية يونيو المقبل، على أن يتحقق الاكتفاء الذاتى خلال العام المقبل، وأنه مع اكتمال المشروع تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، نهاية 2019.

ويبلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر حاليا إلى 33 مصنعا، بإجمالى استثمارات 15 مليارجنيه، ويعمل بالقطاع 240 ألف عامل من بينهم 80 ألفًا عمالة مباشرة، و160 ألفًا غير مباشرة.

أوضح عفيفى أن زيادة أسعار الغاز لمصانع السيراميك، ساهمت فى ارتفاع التكلفة الإنتاجية بشكل كبير، ما تسبب فى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتج المحلى، الذى لم يستطع المنافسة محليا وخارجيا، وفقد العديد من الأسواق نتيجة المنافسة الشرسة مع منتجات دول أخرى مثل الهند، وتركيا، وإيران.

قال إن لجنة الصناعة فى مجلس النواب تعقد اجتماعا خلال أيام بحضور ممثلين عن صناعة السيراميك، وعن هيئة التنمية الصناعية، ووزراة البترول، لعرض رد الجهات الحكومية المنوطة على الدراسة، التى قدمتها شعبة السيراميك عن وضع صناعية السيراميك، منذ زيادة أسعار الغاز فى 2014 وحتى الآن.

قلل عفيفى من الآثار السلبية على عاتق الحكومة، حال تخفيضها أسعار الغاز للمصانع حاليا، قائلا: «خفض سعر الغاز يحمل الحكومة 500 مليون جنيه سنويا، لكنه يوفر لها المزيد من العوائد، لأنه يساعد المصانع على العمل بكامل الطاقات الإنتاجية، بالتالى تحصل الحكومة ضريبة قيمة مضافة على كامل الإنتاج (400 مليون متر) بواقع 2.5 مليار جنيه، مقابل تحصيلها حاليا 1.5 مليار جنيه على إنتاج ( 240 مليون متر).

أضاف: «انخفاض التكلفة الإنتاجية وسعر المنتج النهائى يعمل على زيادة القدرة التنافسية للصادرات، وزيادة التصدير، وأن صادرات السيراميك بلغت نهاية 2017 145 مليون دولار، مقابل 361 مليون دولار فى 2013».

قال إن مصر لديها القدرة لتكون من أكبر الدول المصدرة للسيراميك، فى ظل وجود ثروة بشرية كبيرة، وتكلفة عمالة مناسبة، فضلا عن تعميق صناعى فى مجال السيراميك، الذى بلغ 90%، ووجود محاجر طبيعية، وخبرات فنية عالية فى المجال، ونطمح للوصول بالصادرات بنسبة 35% من إنتاج السيراميك المحلى بقيمة 361 مليون دولار، حال حل مشاكل الغاز.

وأضاف أهمية التوسع فى التصدير للدول الأفريقية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا خلال مؤتمر الكوميسا الذى انعقد فى شرم الشيخ مؤخراً لإنشاء خط سكة حديد يربط بين الدول الأفريقية لدعم عملية التجارة البينية الأفريقية وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع.

تابع: «نصدر لبعض الدول الأفريقية حاليا من بينها السودان، وإثيوبيا، وكينيا، لكن نستهدف الفترة المقبلة صادرات إلى رواندا وجنوب إفريقيا وغيرها».

طالب عفيفى الحكومة؛ ضرورة إعادة النظر فى أسعار الفائدة المخصصة للاستثمار الصناعى، لافتا إلى أن سعر الفائدة الحالية يعوق الصناعة المحلية بشكل كبير.

يشار إلى أن سعر فائدة الإيداع وفقا للبنك للمركزى تصل إلى 18.75 جنيه، والإقراض 19.75 جنيه.

وعن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، قال عفيفى إن الحكومة كانت مضطرة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية، من بينها تحرير سعر الصرف، معترفا أن هذا الإجراء أثر سلبا على الصناعة المحلية، لا سيما أن المصانع تسدد قيمة الغاز بالجنيه مقوماً بالدولار.

يشار إلى أن البنك المركزى أعلن فى نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه، وقتها، إلى 17.60 جنيه حاليا.

تابع: «المصانع كانت تسدد 3 دولارات ( 26 جنيهًا تقريبا) لكل مليون وحدة حرارية من الغاز قبل التعويم، لكنها الآن تسدد 7 دولارات ( 125 جنيهًا تقريبا ) بعد التعويم.

أضاف أن رجال الأعمال العاملين بصناعة السيراميك يقدرون الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، والمصانع تستطيع الصمود فترة جديدة، لكن يجب ألا تطول الفترة حفاظا على الصناعة المحلية، وعلى العمالة وعدم تشريدها.

أشاد عفيفى بالمشروعات العمرانية والسكنية وشبكة الطرق والكبارى والعاصمة الإدارية، التى تقوم بها الحكومة خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن هذه المشروعات ترفع الطلب على السيراميك خلال المرحلة المقبلة.

أشار إلى أن فرصة السيراميك المستورد فى المنافسة فى المشروعات العمرانية الجديدة فى مصر، قليلة، والمنافسة تقتصر فى مقاسات معينة.

يشار إلى أن أسعار السيراميك تضاعفت منذ تعويم الجنيه، فى السوق المحلية، لتصل إلى متوسط 50 جنيهًا للمتر، مقابل 25 جنيهًا للمتر بداية 2016.