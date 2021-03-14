شريف عرفة يمنع أبطال «الجريمة» من الحديث عن شخصياتهم

علمت “المال” أن المخرج شريف عرفة يتكتم تماما مع فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد “الجريمة” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، الحديث لأي منهم عن الشخصية التي يقدمها.

ويتم تصوير الفيلم حاليا في ستوديو شريف عرفة بالمنطقة الصناعية بـ 6 اكتوبر، حيث يشارك في بطولة العمل أحمد عز ومنة شلبي، حيث يتواجد الثنائي معا بعد سنوات منذ آخر فيلم لهما “حلم عزيز” .

وتجسد منة شلبي في الفيلم شخصية شقيقة هشام الذي يقدمه الفنان نبيل عيسى وتجمع بينهما مواقف وأحداث درامية مختلفة وتتصاعد خلال الفيلم.

فيلم الجريمة إخراج شريف عرفة وسيتم طرحه في موسم عيد الأضحى القادم لعام 2021 بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده وعمليات المونتاج ، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم ماجد الكدواني.