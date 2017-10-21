شريف طاهر يؤسس شركة frontline solutions للحلول‎

محمود جمال علمت "المال"، أن المهندس شريف طاهر، رئيس وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص "ppp" بوزارة الاتصالات سابقًا، أسس شركة جديدة تعمل فى مجال الحلول التكنولوجية، تحت اسم "frontline solutions". يذكر أن طاهر ترك منصبه كرئيساً لوحدة مشروعات الشراكة بالاتصالات، منذ يناير الماضى، بعد ان

محمود جمال

علمت “المال”، أن المهندس شريف طاهر، رئيس وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص “ppp” بوزارة الاتصالات سابقًا، أسس شركة جديدة تعمل فى مجال الحلول التكنولوجية، تحت اسم “frontline solutions”.

يذكر أن طاهر ترك منصبه كرئيساً لوحدة مشروعات الشراكة بالاتصالات، منذ يناير الماضى، بعد انتهاء مدته القانونية وعدم التجديد له عامين إضافيين.

كانت الوزارة قد طرحت مشروعى ميكنة ميكنة 160 مكتب سجل تجارى، و400 مكتب توثيق عقارى إلكترونيًا فى قمة مارس الاقتصادية 2015 باستثمارات إجمالية 1.9 مليار جنيه، موزعة بواقع 1.2 مليار جنيه لـ«السجل التجارى»، و700 مليون لـ”لتوثيق العقارى”، دون تنفيذ على أرض الواقع رغم تقدم تحالفات عربية وأجنبية للمنافسة على المشروع الأول.