شريف سامي: وثيقة ملكية الدولة رسالة مباشرة لدعم القطاع الخاص

قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية إن وثيقة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة مؤخرا تعد التزاما منها لدعم أنشطة القطاع الخاص.

وأشار سامي خلال كلمته بمؤتمر رؤساء القطاعات المالية 2022 Summit CFO Cairo المنعقد بالقاهرة إلى أن وثيقة ملكية الدولة هي أول رسالة مباشرة للانفتاح على القطاع الخاص في مجالات متنوعة كالاتصالات والعقارات والتجزئة وغيرها.

وأوضح أن الوثيقة تعد تقدما في الفكر الاستثماري والاقتصادي للدولة التي ستمنع مزاحمة الشركات التابعة للمؤسسات الحكومية للقطاع الخاص، وهو أمر مطلوب في الوقت الحالي.