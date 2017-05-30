شريف سامى: 94 شكوى ضد شركات أوراق مالية فى 4 أشهر

المال-خاص قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، إن الهيئة تلقت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل 94 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فيما بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ضد الشركات العاملة…

المال-خاص

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، إن الهيئة تلقت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل 94 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فيما بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعدد 96 شكوى من فترات سابقة.

وخلال هذه الفترة أيضا انتهت الهيئة من دراسة عدد 82 شكوى ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 108.

وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.

وتم خلال أول أربعة أشهر من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب “شركات” ولمخالفات التلاعب “عملاء” ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 57 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 12 حالة، وتمت الموافقة على التصالح فى 40 حالة.