شريف سامى: راض عن فترة قيادتى للرقابة المالية

شريف عمر: أبدى شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، رضائه التام عن مجمل الفترة التى قضاها فى رئاسة الهيئة، منذ أغسطس 2013 وحتى 6 أغسطس الجارى، متمنياً التوفيق لنائبه المستشار رضا عبدالمعطى، المكلف بإدارة الهيئة مؤقتا، لحين تولى رئيس جديد. وقال إنه على ثقة من قدرة نائبه على

شريف عمر:

أبدى شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، رضائه التام عن مجمل الفترة التى قضاها فى رئاسة الهيئة، منذ أغسطس 2013 وحتى 6 أغسطس الجارى، متمنياً التوفيق لنائبه المستشار رضا عبدالمعطى، المكلف بإدارة الهيئة مؤقتا، لحين تولى رئيس جديد.

وقال إنه على ثقة من قدرة نائبه على إدارة شئون الهيئة، ودعى “عبد المعطى” لإعداد جدول أولويات للشهور الستة المقبلة، تشمل إنهاء قوانين سجل الضمانات المنقولة، والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديل قانون سوق المال، والذى يهدف لإنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة فى تعاونها مع البنك الأوربى لإعادة البناء، بهدف إصدار سندات قصيرة الأجل لمدة تقارب 3 إلى 6 أشهر فقط، وهى آلية تطلق لأول مرة بالسوق المحلية، ومن المخطط إصدارها قبل نهاية العام الجارى.

وأكد أن إطلاق منظومة التمويل متناهى الصغر، كان على قمة الملفات الأكثر أهمية خلال فترة رئاسته للهيئة، كما أشار إلى أن التخصيم من القطاعات الواعدة بمنظومة سوق المال، فى حين اعتبر أن التمويل العقارى من الأذرع المظلومة بالسوق المحلية، بسبب مشاكل مرتبطة بتسجيل العقارات.

واكتفى سامى بالتعليق على بعض القرارات التى أصدرتها الهيئة تجاه عدد من الشركات المقيدة، بالقول: لم نتعسف ضد أية شركة، كل القرارات الصادرة كانت بناء على تحقيقات ورؤية قانونية وأسباب موضوعية.

وأشار إلى أن تطوير الأنظمة الإليكترونية بالهيئة، من أبرز التحديات التى لم يحالفه الحظ فى تحقيقها، وإن كان قد أوضح أن الإدارة المختصة بالهيئة تتولى حاليا إنهاء التسجيل الإليكترونى لقانون الضمانات المنقولة، كما تم نقل مركز البيانات لمقر القرية الذكية.

وأوضح أنه حاول تنشيط السوق الثانوى للسندات، إلى جانب عضويته بالبنك المركزى، واقتربت المفاوضات من النجاح، وهناك احتمالية لبدء التداول على السندات فى البورصة خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء مشكلات عدم توافر العملة الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، والأمر فى النهاية بيد المركزى.

ورأى أن فترة توليه الرقابة المالية كانت فترة مليئة بالتحديات، لكنها لم تكن الأصعب، قائلاً : فترة تولى رئيس الهيئة الأسبق زيادة بهاء الدين، شهدت دمج هيئات سوق المال، أما فترة أشرف الشرقاوى، فبدأت بثورة يناير، وحكم الإخوان المسلمين، وهى فترة تحديات صعبة للغاية.

ولفت إلى أن الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2016 شهدت شغور منصب نائب رئيس الهيئة، وهو ما مثل تحدياً لإشرافه المباشر على جميع أذرع الهيئة من سوق المال، والتأمين، والخدمات المالية غير المصرفية.