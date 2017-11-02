شريف رياض يقود تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى

❐ 472 مليار جنيه حجم القطاع بنهاية سبتمبر.. و%20 معدل نمو مستهدفًامحمد سالم أصدر البنك الأهلى المصرى قرارا بتصعيد شريف رياض، رئيسا لمجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، خلفا لـ«عمرو الشافعى»، والذى انتقل خلال تعديلات مجالس إدارات البنوك الأخيرة، للعمل كنائب لرئيس مجلس إدارة بن

❐ 472 مليار جنيه حجم القطاع بنهاية سبتمبر.. و%20 معدل نمو مستهدفًا

محمد سالم

أصدر البنك الأهلى المصرى قرارا بتصعيد شريف رياض، رئيسا لمجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، خلفا لـ«عمرو الشافعى»، والذى انتقل خلال تعديلات مجالس إدارات البنوك الأخيرة، للعمل كنائب لرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

التحق «رياض» بالبنك الأهلى قبل نحو 10 سنوات رئيساً لقطاع ائتمان الشركات التى تحقق مبيعات حتى 200 مليون بالإضافة للشركات متعددة الجنسية، واستطاع خلال هذه الفترة مضاعفة حجم المحفظة التمويلية المخصصة للقطاع مرتين على الأقل إلى 20 مليار جنيه.

تبعا للمنصب الجديد فإن «رياض» سيكون مسئولا عن محفظة التمويلات الممنوحة للشركات الكبرى التى تتجاوز مبيعاتها السنوية 700 مليون جنيه، والمتوسطة التى تتراوح مبيعاتها بين 200 و700 مليون جنيه، بالإضافة لقطاع القروض المشتركة الذى يعاونه فيه كل من أحمد السرسى وطاهر الخولى، بجانب قروض أنشطة التأجير التمويلى والغاز والشركات متعددة الجنسبة وشركات التمويل العقارى.

وقالت مصادر لـ«المال» إن إجمالى محفظة التمويلات الخاضعة لإشراف مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة سجلت نحو 472 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضى موزعة بواقع 317 مليار تسهيلات مباشرة و155 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة فى شكل اعتمادات وخطابات ضمان، مشيرة الى استهداف البنك تحقيق زيادة على إجمالى المحفظة بنحو %20 بنهاية العام المالى 2017-2018.

تخرج شريف رياض فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1993، قبلها بثلاث سنوات تلقى تدريباً عملياً على الـ«Finance Production » بشركة خدمات البترول الجوية.

وفور تخرجه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بمصنع طائرات «بيل هليكوبتر» لمدة عام، وفى عام 1994 التحق بالبنك المصرى الأمريكى – كريدى أجريكول مصر حالياً، واستمر به 12 عاماً عمل خلالها بقطاعات السيارات والاتصالات والسياحة والشركات متعددة الجنسية ونجح فى إدارة محفظة بلغت 1.32 مليار جنيه وترقى لمنصب مساعد المدير العام لقطاع الائتمان.

فى 2006 انتقل رياض للعمل ببنك الإسكندرية – سان باولو كنائب لمدير عام قطاع الائتمان وتولى إدارة محفظة بقيمة 4.59 مليار جنيه مخصصة لنحو 68 عميلاً وساعده فى ذلك فريق عمل مكون من 15 موظفاً.

وبسبب تميزه كمصرفى بالبنكين السابقين اختاره البنك الأهلى لشغل منصب رئيس قطاع ائتمان الشركات ليتيح له المنصب منح تسهيلات ائتمانية للعميل حتى 100 مليون جنيه، ارتفعت بعد ذلك الى 200 مليون جنيه، وتمت إضافة عدد من المهام له، منها عضو لجنة الائتمان بالمركز الرئيسى فى البنك الأهلى، فضلاً عن عضوية بعض الشركات التابعة للبنك مثل عضو مجلس إدارة شركة الأهلى للخدمات الطبية، عضو مجلس إدارة شركة الأهلى للتأجير التمويلى، وعضو مجلس إدارة شركة الأهلى «أورينتال ريزورس».

لم يكتف رياض بجمع الخبرات العملية من خلال عمله فى البنوك الأجنبية والحكومية ومنح الائتمان للعملاء، حيث حصل على الشهادات النظرية فى الائتمان من عدة مؤسسات تعليمية فى بعض الدول على رأسها انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دورات تدريبية فى التأجير التمويلى من لندن، فضلاً عن إجراء عدد من الدراسات الأكاديمية فى آليات عمل بنوك الاستثمار من نيويورك.