شريف رمزي يشارك في مسلسلي نصيبي وقسمتك 2 وسبع صنايع

أحمد حمديقال النجم شريف رمزي، إنه ينتظر عرض حلقته في مسلسل نصيبي وقسمتك 2 الذي يشارك فيه بـ" أحمد يا عمر " وهو عنوان الحلقة في المسلسل الجديد. وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز ، أنه يجسد فيها شخصية عمر ومعها الفنانة بسمة والفنانة هيدي كرم وهو عمل فني مختلف عن الجزء الأول الذي قام ببطولته ال

أحمد حمدي

قال النجم شريف رمزي، إنه ينتظر عرض حلقته في مسلسل نصيبي وقسمتك 2 الذي يشارك فيه بـ” أحمد يا عمر ” وهو عنوان الحلقة في المسلسل الجديد.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز ، أنه يجسد فيها شخصية عمر ومعها الفنانة بسمة والفنانة هيدي كرم وهو عمل فني مختلف عن الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم هاني سلامة وحقق نجاحا كبيرا للمؤلف عمرو محمود ياسين.

وأشار رمزي أيضا إلى أنه انتهى تماما من تصوير جميع حلقات مسلسل سبع صنايع مع النجمة مي سليم وسيتم عرضه الفترة المقبلة على أكثر من قناة فضائية وشارك فيه نجوم كثيرون كضيوف مختلفين في حلقات منه مثل هشام عباس ومحمد فؤاد وهاني رمزي وحسن الرداد وغيرهم .