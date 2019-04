شريف رزق الله : مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي تخلو من الأفلام المصرية

في المؤتمر الصحفي للدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ماجدة واصف : الافتتاح والختام فى قصر المنارة بالتجمع الخامس





رحاب صبحى

عُقد، منذ قليل، المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ39، بحضور الدكتورة ماجدة واصف، رئيس المهرجان، والناقد يوسف شريف رزق الله، مدير المهرجان، وهشام سليمان مدير عام قنوات dmc الراعية للمهرجان، ومجموعة كبيرة من النقاد والسينمائيين.





وخلال المؤتمر أكدت ماجدة واصف، رئيس المهرجان، أن حفل الافتتاح والختام سيكون فى قصر المنارة بالتجمع الخامس، بدلًا من المسرح الكبير بدار الأوبرا، كما أعلنت عن عرض فيلم الافتتاح وهو فيلم النجمة العالمية كيت وينسلت The Mountain Between Us.

وأوضحت أن عروض الأفلام ستكون فى المسرح الصغير ومركز الإبداع والهناجر بدار الأوبرا، وثلاث صالات بسينما أوديون والجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس ومول العرب.

وأضافت أن ميزانية المهرجان محدودة، لذا يصعب عليه جلب نجوم عالميين، وهو ما ستقوم به القناة الراعية للمهرجان، حيث إن هناك 8 نجوم عالميين مرشحين للاستضافة، وسيتم إعلان أسمائهم عقب التأكد من حضورهم.

من جانبه قال الناقد الفنى يوسف شريف رزق الله، مدير المهرجان، إن المسابقة الرسمية تخلو من الأفلام المصرية، مؤكدًا أن المهرجان حاول جاهدًا أن يبحث عن فيلم مصرى يصلح للمنافسة لكنهم لم يجدوا عملًا يصلح، وهو ما يعكس وضع السينما المصرية حاليًّا.

وأشار رزق الله إلى أن المسابقة الرسمية تضم 15 فيلمًا، ويسعى المهرجان لأن يصل العدد إلى 16، موضحًا أن المهرجان يضم 160 فيلمًا، منها 40 فيلمًا مترجمًا، مؤكدًا أن ضيف شرف المهرجان هو السينما الاسترالية، حيث سيتم عرض 10 أفلام استرالية في المهرجان.

وأضاف أن المهرجان يقدم 3 ندوات مهمة هى “تحديات السينما المصرية” و”العنف ضد المرأة” وندوة عن شبكة “نتفليكس”.

وأعلن رزق الله عن منح الممثل الكوميدي سمير غانم جائزة “فاتن حمامة للتميز” وتكريم 3 نجوم مصريين بهذه الجائزة هم ماجد الكدواني وهند صبري وسمير غانم.

كما اختار المهرجان الفنانة السورية كندة علوش لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان التى يرأسها الفنانة حسين فهمى وتضم إلى عضويتها المخرجين خيرى بشارة، والفلسطينى هانى أبو اسعد.

من جانبه قال هشام سليمان، مدير عام قنوات dmc، إنه سعيد برعاية المهرجان لأنه من أهم المهرجانات الدولية، وهو يعمل على استعادة دور القوة الناعمة لمصر، فعندما غابت الثقافة ضل الإعلام طريقه، والسينما أحد أهم روافد الثقافة المصرية، فهناك علاقة تلازم بين الإعلام والسينما.

وأضاف أن الإعلام ظل على الدوام بمثابة المرآة العاكسة لمدى نضج وتطور المشهد السينمائى، وعندما غاب هذا المشهد تراجع الوعى للمجتمع، ولاستعادة هذا الدور جاء التفكير فى دعم ورعاية مهرجانات السينما المصرية.

وأضاف هشام سليمان: “نحن اليوم نعلن دعم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ليستعيد مكانته التى كان عليها كأحد أهم ثلاثة مهرجانات للعواصم العالمية، والذى احتل المركز الثانى بعد مهرجان لندن السينمائى، بينما جاء مهرجان ستوكهولم فى المركز الثالث، فهو واحد من أهم أحد عشر مهرجانات على مستوى العالم وكان لنا هذا التحرك لعودة التواصل مع السينما العالمية ووضع مصر على الخريطة السينمائية العالمية وتسويقها عن طريق ثقافة وسياحة المهرجانات، مشيرًا إلى أن السينما صناعة وهى مصدر من مصادر الدخل القومى. كما وجه سليمان رسالة إلى النجوم المصرية بدعمهم وتواجدهم فى المهرجان.

وعن حضور نجوم عالميين فى المهرجان قال سليمان إن هناك تواصلًا مع نجوم عالميين لكن حتى الآن لم يتم تحديدهم وسنعلن عن ذلك قريبًا، حيث أشار إلى أن هناك فنانين عالميين يطالبون بغرف تسمى بالـgreen room (وهي غرف لا تتأثر في حال نشوب حريق)، لكن الفنادق فى مصر لم يتوفر لديها هذه الغرف، كما اشترط النجم الأمريكى “أل بتشينو” توفير طائرة خاصة لحضور المهرجان، وهذا الأمر أكثر من القدرة المالية للمهرجان.

وأضاف الناقد أحمد شوقي، مدير برنامج «آفاق السينما العربية»، أن العام الحالى متوسط على مستوى السينما، ولا توجد أفلام قوية حققت صدى واسعًا، مؤكدًا أن برنامج آفاق يضم 8 أفلام، منها “اصطياد أشباح”، وفيلم “عرق شتاء المغربي”، وفيلم “طريق النحل”، وهو فيلم افتتاح برنامج “آفاق”، والفيلم الكويتي “سرب الحمام”.

وقال محمد عاطف، مدير مسابقة “سينما الغد الدولية”، خلال مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى، إن المسابقة تضم 29 فيلمًا، منها فيلما “شهر” و”كاربو” من لبنان، و”مجرد يوم احد جديد” و”فراشة” التونسى، و”صلب ورجل الكرتون”، والأفلام المصرية “كل الطرق تؤدى إلى روما” و”حاجة ساقعة” و”ريدفيلفيت” وغيرها من الأفلام المتنوعة.