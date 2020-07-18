شريف دسوقي ينضم لأبطال فيلم «30 مارس»

الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني الفترة المقبلة ويشاركها الفنان أحمد الفيشاوي

انضم الفنان شريف دسوقي الساعات الماضية لأبطال الفيلم السينمائي الجديد ” 30 مارس” ، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني الفترة المقبلة ويشاركها الفنان أحمد الفيشاوي .

ويأتي انضمام شريف للفيلم بعد النجاح الذي حققه في مسلسل “بـ 100 وش” رمضان الماضي، بشخصية “سباعي” الذي قدمه مع الفنانة نيلي كريم .

ويقوم أبطال الفيلم حاليا بتصوير مشاهدهم فيه ، استعدادا لعرضه الايام القادمة ، انتاج راني مسحال نجل المنتجة الراحلة مي مسحال.

30 مارس بطولة أحمد خالد صالح ، وصبري فواز ، وأسماء أبو اليزيد ، وإخراج أحمد خالد موسى .