شريف حمودة : 5 مليارات جنيه استثمارات مشروع «تايم سكوير»

قال المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة كريو للتطوير العقاري، إننا نشارك في معرض “ذا ريل جيت” العقاري، بمشروعين لشركتي، “كريو، وجي في للتطويرالعقاري”.

وأضاف حمودة في تصريحات لـ”المال”، على هامش معرض “ذا ريل جيت” العقاري، لدينا مشروع عملاق ننفذه ونسوقه في مدينة بورسعيد الباسلة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمعروف باسم “تايم سكوير بورسعيد” وهو أول مول معلق.

وأشار، حمودة إلى أن المشروع سيقام على مساحة 51 ألف متر مربع، بحجم استثمارات متوقعة قدرت بـ 5 مليارات جنيه، مضيفا، أن حجم المساحة المخصصة فيه لأغراض تجارية تبلغ 90 ألف متر، فيما تبلغ حجم المساحة المخصصة لأغراض إدارية 30 ألف متر.

وأوضح أن المشروع يعد من المشروعات طويلة المدى، خاصة وأنه يقع داخل مدينة بورسعيد، وهى المدينة الحره الوحيدة في الشرق الأوسط، وتقع على البحر الأبيض المتوسط، كما أن ما لها من موقع متميز، وتاريخ معروف لدى العالم أجمع، يجعلها أرض جيدة للاستثمار.

واستطرد، لو ذهبت إلى مكان في العالم ستجد الناس يعرفون بورسعيد، ونحن نسعى لعودتها مره أخرى على كقاطرة للتجارة من خلال هذا المشروع، وعدد من المشروعات الأخرى، كما أن حجم الأعمال الذي تشهده الطرق جعلها قريبة من كل محافظات مصر.

وحول نسب التنفيذ بالمشروع، قال حمودة أننا نفذنا 25% من حجم الأعمال، بما فيها 4 مباني إدارية، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل إنشاء جراج يسع 5 ألاف سيارة، كما سيتم تنفيذ مشروع هايبر ماركت وسينمات بالإضافة للعديد من الأنشطة الخدمية الأخرى.

واعتبر حمودة، أن مشروع بورسعيد هو بمثابة مشروع تجاري، إداري، سكني، ترفيهي، فبالإضافة للمساحات التي خصصت لأغراض تجارية وإدارية فإن المشروع سيشهد تنفيذ عدد 2500 وحدة سكنية كاملة التشطيب، يتم طرحها أمام الجمهور بطرق سداد بسيطة وسهلة.

وأشار، ننفذ مشروع تجاري عملاق، سيكون عبارة عن منطقة تشبه نوعا ما منطقة خان الخليلي، ونحن نتعامل معه على أنه مشروع ضمن المشروعات المستدامة التي لها أهداف بخلاف عملية الربح.

واختتم حمودة، لدينا في مصر مشروعات كبيرة وعملاقة، كما أن هناك عملية تنظيم تتم خلال الفترة الماضية داخل السوق العقاري، لعل أهمها هو قانون البناء الذي جاء ليوقف العشوائية التي كانت تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وعن المشروع الثاني الذي تشارك به الشركة، قالت المهندسة نهلة الأبياري رئيس القطاع الهندسي بالشركة،أننا نشارك بمشروع آخر في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من خلال شركة جي في للتطوير العقاري، وهو مشروع مقام على مساحة 163 فدان، يضمع جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر أو العميل.

وأضافت، في تصريحات لـ”المال” موقع المشروع القريب من الإسكندرية، ومنطقة الدلتا، يجلعه أحد أهم المقاصد للراغبين في الاستثمار في هذه المنطقة، خاصة وأن الأسعار به مميزة جدا وتلقى قبول وترحيب من العملاء.