شريف حمودة: حان الوقت لانطلاق القطاع الخاص للاستثمار المباشر

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة «جي في» للاستثمارات، إنه حان الوقت لانطلاق القطاع الخاص في الاستثمار المباشر.

وأضاف حمودة، خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، الذي تنظمه جريدة “المال” اليوم الأحد، أن التوقيت الحالي وفي الظروف الراهنة من الصعب أن تواصل الدولة ضخ استثمارات مباشرة ضخمة كالسنوات الماضية، لما يمثله ذلك من عبء على الدولة والموازنة.

وشدد حمودة، على أهمية تحرك الدولة بشكل مختلف لإتاحة الفرصة لدخول القطاع الخاص.

وتطرق إلى ما طرح حول التعديل في تشريعات التمويل العقاري، وقد تكون الصناديق العقارية فرصة.

ولفت إلى أن الاستثمارات في السوق العقارية والاستثمارات الصناعية في مرحلة حاسمة، نظرًا لارتفاع التكلفة والمصاريف غير المباشرة، وارتفاع سعر الدولار وتكلفة الإنتاج وكل المدخلات.