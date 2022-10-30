شريف حمودة: الحفاظ على المطورين العقاريين مهمة شركة العاصمة الجديدة

قال المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة Gv للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية عليها مهمة صعبة في الفترة الحالية، وهي تتمثل في الحفاظ علي المطورين العقاريين، خاصة أن هذه الفئة من مستثمري القطاع تواجه أكثر من أزمة علي مدار الفترة الماضية، بداية من فيروس كورونا مرورا بالحرب المشتغلة حاليا، وأخيرا قرار التعويم.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه شركة المال “جي تي إم”، أن المشكلة الرئسية التي تواجه القطاع العقاري هي التمويل، والحل الرئيسي لدي البنوك، لتفتح عملية التمويلات اللازمة للقطاع.

يشار إلى أن تنظم شركة المال جى تى إم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، بالتزامن مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي خرج بعدد من التوصيات، من أهمها زيادة معدلات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة كبيرة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشات حول استراتيجية الحكومة لتنشيط ودعم المطورين العقاريين.