شريف حمودة: افتتاح 400 مصنع في مدينة طربول خلال 6 شهور

كشف شريف حمودة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة gv للتنمية العمرانية، عن افتتاح 400 مصنع خلال فترة شهور في مدينة طربول الصناعية، لافتا إلى أن غالبية المصانع متخصصة في صناعات جديدة عليها طلب في السوق المحلية والخارجية، وجزء منها يستهدف توطين منتجات محلية.

تعد شركة gv من الشركات من الكيانات المتخصصة في العطوير الصناعي، وتنفذ جزءًا من البنية الأساسية لبعض أراضي مدينة طربول الصناعية.

جاءت تصريحات حمودة خلال مؤتمر التطوري العقاري الذي تنظمه شركة المال جي تي – ذراع جريدة المال.

يشار إلى أن تنظم شركة المال جى تى إم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، بالتزامن مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي خرج بعدد من التوصيات، من أهمها زيادة معدلات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة كبيرة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشات حول استراتيجية الحكومة لتنشيط ودعم المطورين العقاريين.