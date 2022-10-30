شريف جمال: معايير الاستدامة أصبحت ضرورية لعدد كبير من المنشآت العقارية

قال المهندس شريف جمال الشريك بشركة رأفت ميلر RMC للاستشارات، إن معايير الاستدامة أصبحت ضرورية بشكل كبير، خاصة في فئة النشاط السياحي والفندقي، لافتًا إلى أن تكاليف التنفيد ترفع وفقًا لعدد الشهادات المطلوب الحصول عليها بالنسبة للمشروع.

جاءت تصريحات شريف، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”.

يشار إلى أن تنظم شركة “المال جي تي إم”، النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري، تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، بالتزامن مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي خرج بعدد من التوصيات، من أهمها زيادة معدلات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتشهد نسخة العام الحالي من المؤتمر مشاركة كبيرة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالي، ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشات حول استراتيجية الحكومة لتنشيط ودعم المطورين العقاريين.