شريف جمال الشريك المؤسس لـ«المال»:«آر إم سى» الهندسى يرفع شعار التوسع ويستهدف المشروعات الكبرى بالسعودية

تسعى شركة «آر إم سى» للاستشارات الهندسية RMC للتوسع فى عملية الإشراف على المشروعات فى السوق المصرية وعدد من الأسواق العربية، يأتى على رأسها تصميم مشروعات جديدة لصالح عدد من المطورين الكبار علاوة على وجود مشاورات بشأن تصميم مشروعات جديدة فى المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أحدهم قريبا.

‏‎وقال المهندس شريف جمال الشريك بشركة «آر إم سى» للاستشارات، إن الشركة تمتلك محفظة كبيرة من المشروعات التى تشرف على تنفيذها خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطط طموحة للتوسع بحجم مشروعاتها سواء داخليا أو خارجيا.

‏‎وأضاف جمال فى حواره لـ«المال»: نعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ مشروع مهم لصالح الشركة السعودية للتطوير وهى إحدى الشركات العاملة فى السوق المصرية، وهو عبارة عن مبنى متعدد الاستخدام، فى منطقة شرق القاهرة بحجم استثمار قدر بحوالى 4 مليارات جنيه.

‏‎وأشار إلى أن الشركة تعمل أيضا على مشروع مستشفى 500500 لعلاج وأبحاث السرطان، وهو أحد المشروعات الكبرى التى تنفذها الشركة.

ننسق مع هيئة التنسيق الحضارى فى «شبرد»

‏‎وانتقل الشريك بشركة «آر إم سى» لعدد من المشروعات الفندقية التى تعمل الشركة على تنفيذها، يأتى على رأسها مشروع تطوير فندق شبرد التاريخى بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضارى، مشيرا إلى أن عملية التطوير ستشهد إقامة مبنى ملحق بالفندق لزيادة عدد الغرف الفندقية.

‏‎وأضاف كما نعمل على إعادة تطوير أحد الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما «إيجوث» والشركات التابعة لها بمناطق، مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ‎ ومشروع إعادة تطوير فندق «كارنيليا» بمرسى علم والذى سيشهد تجديد 150 غرفة فندقية علاوة على إضافة 50 غرفة أخرى، مؤكدا وجود إمكانية لزيادة عدد الغرف إلى 700 غرفة.

‏‎وتطرق أيضا إلى عدد من المشروعات التى تعمل عليها الشركة بالشراكة مع شركة حسن علام وهى عبارة عن مبانى سكنية وإدارية، مشيدا بما تقدمه شركة حسن علام من مشروعات كبرى علاوة على تمتعهم بالاحترافية وتقديرهم للوقت.

‏‎كما تشرف آر إم سى على تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع مراسى السكنى فى الساحل الشمالى والمملوك لشركة إعمار.

نعمل ضمن تحالف «كايرو هاوس» لتطوير مجمع التحرير استنادًا لخبرتنا فى «المتحف الكبير»

‏‎وانتقل جمال إلى الدور الذى تلعبه شركة «آر إم سى» ضمن تحالف كايرو هاوس لتطوير مجمع التحرير التاريخى، قائلا: نعمل كاستشارى للمشروع وهو علامة تاريخية يتجاوز عمرها الـ 70 عاما، ويحظى بالاهتمام داخليا وخارجيا، مؤكدا أنه منذ اللحظة الأولى ويتم التعامل مع المبنى بكل دقة نظرا لمكانته التاريخية والتراثية.

‏‎وأوضح، تم تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى خاصة وأن الشركة تعاملت على أكثر من مشروع مماثل ومشابه لهذا المشروع، يأتى على رأسها أعمال التصميمات الخاصة بالمتحف المصرى الكبير والذى من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى منه بنهاية العام الجارى.

‏‎وأكد مشروع مجمع التحرير لم يتم تطويره منذ تنفيذه لأكثر من 70 عاما، وسيكون بداية لعودة وسط القاهرة لرونقها، مشيرا إلى أن عملية التطوير لن تخل بالهيكل الخرسانى، لكن سيتم تحويل المبنى من إدارى إلى سياحى.

‏‎وأشار إلى إن استخدامات المبنى تم تحديدها وفقا لعدد من دراسات السوق، والتى انتهت جميعها، على أن أفضل الأنشطة هو النشاط السياحى الفندقى فى ظل ما يشهده السوق المصرية من تطور هائل فى مجال الخدمات الفندقية.

وخلال شهر أغسطس الماضى، اعلن تحالف «كايرو هاوس» تفاصيل تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق سياحى، ضمن مخطط الدولة لتطوير القاهرة الخديوية، وتم توقيع عدة عقود شراكات مع التحالف خاصة بأعمال تطوير المجمع، ومع شركة اتحاد المقاولين (CCC) و«كروم» لإدارة المشروعات، ومكتب RMC الهندسى.

يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قالت سابقًا إن الصندوق السيادى نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير فى جذب تحالف استثمارى يدخل السوق المصرية لأول مرة، وهو التحالف الأمريكى، الذى يضم مجموعة جلوبال فينتشرز، ومجموعة أوكسفورد كابيتال، وشركة العتيبة للاستثمار.

وفقاً للخطة سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 31 شهرًا على أقصى تقدير، وسيشمل إنشاء 350 غرفة للنزلاء، و50 جناحًا، إضافة إلى بعض الشقق الفندقية، ومطاعم ومركز للتسوق، بخلاف أماكن ترفيهية وحمام سباحة على سطح المبنى.

‏‎وحول وضع القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة قال شريف جمال: أغلب المشروعات التى بدأ العمل فيها لازالت مستمرة، على الرغم من التفاؤل الحذر لدى عدد كبير من المطورين فى ظل متغيرات السوق المتسارعة، مع ما يشهده العالم من أزمات بدأت بفيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ووصلا لأزمة ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

‏‎وأضاف أن كل هذه المتغيرات وقفت خلف زيادة أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات بشكل عام وهو ما يصعب على أغلب المطورين عملية تحديد التكاليف الحقيقة للمشروع، معتبرا أن تحميل زيادة التكاليف على الوحدات سيسبب العديد من المشكلات.

‏‎وأشار الشريك المؤسس بـ«آر إم سى» إلى أن الشركات التى تعمل فى السوق وفقا لخطط ودراسات واعية، تعمل تحت أى ظرف وبل تتمكن من إحداث عمليات توسع فى مشروعاتها، معتبرا أن ما تقوم به شركات مثل سوديك وإعمار وحسن علام وغيرها من الشركات الكبرى خير دليل على نجاح الشركات التى تسير وفقا لخطط ودراسات.

‏‎ورحب جمال بالخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدعم وتمويل المشروعات بالإضافة إلى دعم وتمويل الوحدات لصالح الأفراد، وهو النظام المعمول به فى أغلب دول العالم، وسيكون له مردود طيب على أداء وحركة القطاع.

‏‎وانتقل إلى خطة الشركة التوسعية، مؤكدا أن الشركة تستهدف التوسع وبشكل كبير خارجيا، على أن تكون المملكة العربية السعودية أولى الدول التى ستتواجد بها الشركة خلال المرحلة المقبلة من خلال استهداف مشروعات فى مدينة جدة وفى مدينة نيوم لكن لازلنا فى مرحلة المفاوضات حتى الآن.

استقبلنا وفودا ليبية.. ونتوقع تنفيذ أعمال هناك قريبا

‏‎وأضاف: تحركنا للسوق الليبية واستقبلنا هنا فى مصر وفود ليبية ولدينا فرص عديدة لتصميم مشروعات هناك، مؤكدا أن السوق الليبى هو سوق واعد جدا سيشهد خلال الفترة المقبلة تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.