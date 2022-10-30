شريف جمال: الدراسات التفصيلية ومخاطر السوق عاملان رئيسان للمطور العقاري لتفادي الخسائر

حدد شريف جمال، الشريك بشركة رافت ميلر RMC للاستشارات، عددا من الخطوات الأساسية لنجاح المطور العقاري، يأتي في بدايتها وضع رؤية مستقبلية، ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، والفنية الدقيقة، مع وضع حساب للمخاطر المستقبلية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، أن تقليل فترة إنهاء تراخيص المشروعات عامل أساسي لتجنب تقلبات الأسعار في المواد الإنشائية، وغيرها من متطلبات البناء.

وذكر أنه يتم حاليا مباحثات من لجنة الاستشاريين في جميعة رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، لإجراء زيارات للمصانع المحلية، والتعرف علي منتجاتها والاعتماد عليها كبديل عن المستورد شريطة رفع جودته الفنية.