شريف بدوي: لابد أن توفر البنوك التمويل الكافي لرواد الأعمال

أحمد عاشور:طالب شريف بدوي، شريك بمؤسسة 500 ستارت آب، ورئيس شركة tech wadi وادي التكنولوجيا بالولايات المتحدة، البنوك المصرية التوقف عن الضجيج الخاص بالمسئولية الاجتماعية، وتوسع عملية توفير التمويل الكافي لرواد الأعمال والمتابعة والتقييم لأنشطة الاستثمار.وأضاف بدوي، فى كلمته على هامش فعاليات المن

أحمد عاشور:

طالب شريف بدوي، شريك بمؤسسة 500 ستارت آب، ورئيس شركة tech wadi وادي التكنولوجيا بالولايات المتحدة، البنوك المصرية التوقف عن الضجيج الخاص بالمسئولية الاجتماعية، وتوسع عملية توفير التمويل الكافي لرواد الأعمال والمتابعة والتقييم لأنشطة الاستثمار.

وأضاف بدوي، فى كلمته على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان “أفريقيا 2017″، بمشاركة 10 زعماء، أن المواهب الإفريقية فى حاجة للتدريب، ومن الممكن أن يتم ذلك فى مشروع وادي السليكون، بهدف نقل التجربة المصرية للخارج.

ومشروع “وادي السليكون”، يهدف لوضع مصر ضمن أكبر الدول التي تعمل في مجال البرمجيات والحاسب الآلي بقوة تجعلها تنافس الدول المتقدمة في مجال الإلكترونيات، وجذب استثمارات كبيرة، بالإضافة للجدوى الاقتصادية، التي ستعود على مصر من وراءه في حال ما تم تنفيذه بصورة جيدة على غرار الولايات المتحدة وماليزيا.