شريف المنسي: استخدام الليزر في علاج الأسنان تطور بشكل كبير

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شريف المنسي، استشاري طب الفم والأسنان، إن استخدام الليزر في علاج الأسنان تطور بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة إذ دخل في البروتوكولات العلاجية لعدد من تخصصات الأسنان، ولم يتوقف استخدامه على التجميل فقط. موضحًا أنه يوجد نوعين من أشعة الليزر: الأولى تستخدم للأنسجة الرخوة، والثانية: لعلاج الأنسجة الصلبة في العظام.

وعدد مميزات استخدام الليزر في علاج الأسنان للحالات الجراحية وتشمل عدم وجود أي نزيف من الجروح، وعدم حدوث تورم أو ألم بعد العلاج، مؤكدًا إمكانية إجراء جراحة في الفك والأسنان باستخدام الليزر، ومباشرة المريض مهامه المعتادة يوميًا بدون أي مشاكل.

وأضاف «المنسي» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن أغلب مراكز علاج الأسنان تركز على استخدام الليزر في هوليود سمايل، وفينير، وتبييض الأسنان، مشيرًا إلى أن استخدام الليزر يشمل حساسية اللثة المُفرطة، ونزيف الأسنان واللثة، ومعالجة رائحة الفم نتيجة القرح.

ولفت «المنسي» إلى أن استخدام الليزر في علاج الأسنان يفتح الباب أمام مقدم الخدمات الطبية لخيارات أوسع.

وأوضح أن استخدامات الليزر تشمل علاج «طقطقة الفك» نتيجة التهاب مفصل الفك أو بعض العادات الخطأ مثل تناول الطعام على ناحية واحدة، أو القلق والتوتر.

وأكد «المنسي» أن علاج اللثة الداكنة بشكل نهائي من خلال الليزر، سواء نتيجة التدخين أو التهاب اللثة لفترة طويلة، مشيرًا إلى استخدام الليزر أثناء التقويم لتصحيح الجيوب الموجود حول الأسنان أثناء فترة العلاج، مما يساعد على التئام اللثة خلال فترة تحرك الأسنان.

وأضاف استخدام الليزر في علاج حراجات علاج العصب، واللحمية فوق ضرس العقل.

ولفت «المنسي» إلى ارتفاع سعر الجهاز خاصة بعد زيادة سعر الدولار الأخيرة، موضحًا ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية باستخدام أجهزة الليزر بشكل عام.