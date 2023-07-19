شريف الدسوقي: تكنولوجيا الـ«e-POWER» خطوة رئيسية في إستراتيجية «نيسان» للتحول للقيادة الكهربائية في إفريقيا

قال المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، أن الشركة تستهدف تقديم المزيد من السيارات الكهربائية والطرازات المزودة بتكنولوجيا الـ «e-POWER» في القارة الأفريقية ومنها “مصر” خلال الفترة المقبلة.

شريف الدسوقى العضو المنتدب لشركة «نيسان إفريقيا»

وأضاف «الدسوقي» أن تلك الخطوة تأتى ضمن رؤية نيسان Nissan Ambition 2030 التى ترتكز على تقديم مركبات ذات التجيهزات والمواصفات العالية.

وتابع الدسوقي: “نسعى لتحقيق رؤية مستقبلية دائمة للتنقل في إفريقيا، ونعمل على التوسع وتعزيز تواجدنا في القارة الإفريقية حيث تعد إفريقيا سوقًا رئيسيًا يتمتع بإمكانيات نمو لا مثيل لها. لنيسان موقع جيد في القارة وتتمتع بفرص نمو واعدة، حيث تمتلك نيسان بالفعل وجودًا صناعيًا في جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا وغانا”.

محمد عبد الصمد: نخطط لإطلاق تكنولوجيا e-POWER قريبًا في السوق المصري

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، أن الشركة نجحت نيسان في تطوير تكنولوجيا e-POWER، والتي تعتبر نقلة نوعية كبيرة في عالم المحركات الكهربائية، حيث تتمكن تلك التكنولوجيا المُتقدمة من خفض الانبعاثات الكربونية على نحو ملحوظ عن طريق تحسين كفاءة استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، ونستهدف إطلاقها قريبًا في السوق المصرية.

محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة «نيسان مصر»

وأكد «عبد الصمد» أن ما توصلت إلية «نيسان» من إنجازات في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية حيث تتسم تكنولوجيا e-POWER بأنها تجمع بين مميزات السيارة الكهربائية وعدم الحاجة للشحن او القلق بشأنه، وهو ما ما يعتبر خطوة هامة في رحلة التحول للاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية، التي تخطط نيسان لتنميتها وتطويرها بإستمرار.

الجدير بالذكر أنه بعد عام واحد من اطلاق نيسان لهذه التكنولوجيا الفريدة، نجحت الشركة في تحقيق التحدي الذي أقامته في جزيرة سردينيا بايطاليا، بمشاركة فرق من سبع دول أوروبية مختلفة قطعوا طريقًا بطول 1000 كيلومتر، بمتوسط استهلاك وقود بلغ 4.9 لتر لكل 100 كم للرحلة كاملة بالنسبة لجميع الفرق، مما يبرز كفاءة نظام الـ e-POWER المتطور.

وكانت شركة «نيسان مصر» نظمت عرضًا خاصًا لفيلم The Flash منذ عدة أيام، وذلك بمناسبة التعاون بين المجموعة الأم وفيلم The Flash لترويج تكنولوجيا نيسان المبتكرة e-POWER

ولأن The Flashهو أسرع بطل خارق في العالم، أيضًا نيسان، العلامة التجارية اليابانية الرائدة بامتياز أقدمت على إبتكار القوة الغير عادية e-POWER، التي كانت تبدو في السابق خيال علمي. لهذا السبب انضمت

نيسان إلى الحملة الإعلامية لأحدث أفلام The Flash.

وتم عرض مقطع فيديو للتعريف بتكنولوجيا الـ e-POWER التي إبتكرتها نيسان كنظام فريد من نوعه يعمل بمحرك كهربائي، ويوفر تجربة قيادة سريعة الإستجابة دون الحاجة إلى إعادة الشحن، وهي تقنية مبتكرة تتميز بكفاءة استهلاك الوقود، وتخفض الانبعاثات الناتجة من السيارات.

وتعد هذه التقنية جزءًا أساسيًا لإنتقال أفريقيا إلى التكنولوجيا الكهربائية.

وتجمع e-POWER بين تقنية EV الحديثة ومحرك بنزين لشحن بطارية الليثيوم أيون خفيفة الوزن، حيث يقوم المحرك الكهربائي بتوصيل الطاقة مباشرة إلى العجلات باستخدام الطاقة المخزنة في البطارية، بينما يستخدم محرك البنزين لشحن البطارية و تشغيل المحرك الكهربائي.