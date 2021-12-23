اقتصاد وأسواق

شريف الجبلي يفوز برئاسة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات

شريف الجبلي
عمر سالم 11:02 م, الخميس, 23 ديسمبر 21 11:02 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

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أجرت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021 ـ 2025 وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بتعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضوا.

شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، عن فوز الدكتور شريف الجبلي رئيسا للغرفة، وعبد الله حلمي والمهندس خالد أبو المكارم نواب رئيس الغرفة.

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والدكتور محمود سليمان ممثل الغرفة بمجلس الإدارة باتحاد الصناعات، والأستاذ محمد عامر والمهندس شريف الزيات هيئة المكتب.

وجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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