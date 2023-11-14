شريف الجبلي: حجم استثمارات قطاع الصناعات الكيماوية تخطى 30 مليار دولار فى 2021

قال الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكبر القطاعات الصناعية، إذ بلغ عدد الشركات أعضاء الغرفة حوالي 14 ألف شركة.

وأضاف أن حجم استثمارات الشركات الأعضاء تخطى فى عام 2021 نحو 30 مليار دولار، والصادرات بلغت 6.6 مليار دولار خلال 2021.

وأوضح أن غرفة الصناعات الكيماوية تبذل مجهودات متعددة في دعم القطاع ودراسة مشكلاته والمشاركة في دراسة التشريعات، التى يمكن أن تؤثر علي الصناعات الكيماوية المصرية فعلي سبيل المثال، شاركت الغرفة بفاعلية وفي دراسة وإبداء الرأي في قانون تنظيم إدراة المخلفات ولائحته التنفيذية.

وتابع كما بادرت الغرفة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي بإنشاء شعبة مستقلة للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات، تضم فى عضويها جميع المتعاملين في جميع مراحل جمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات ايمانا بأن البناء المؤسسي لهذا القطاع هو حجر الزاوية لتعظيم الاستفادة منه.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر والمنعقدة حاليا، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.