شريف الجبلي: العمل على مواجهة مخاطر البيئة لم يعد رفاهية

قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن العمل على مواجهة المخاطر البيئة لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة واجبة في مختلف القطاعات.

وأضاف الجبلي أنه فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فهناك تحديات متنوعة، مشيرا إلى دور والتزامات هذا القطاع تجاه القضية المناخية.

وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية تعد من أكثر القطاعات تأثرا بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والمنعقدة حاليا، تحت شعار «نحو التغيير الفعال» بنسختها الأولى.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندسة هبه حماد، مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO.