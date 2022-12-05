شريف الجبلي: الصناعات الكيماوية تمثل 15% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، إن توطين الصناعة أمر مهم للغاية بعد جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد.

وأضاف الجبلي أنه تم تدشين مبادرات في هذا الشأن ومن ضمنها الصناعات الكيماوية، وأن ذلك يعمل على تنشيط الصادرات المصرية، ومن ضمنها الصادرات الكيماوية والتي تعد أهم الصادرات.

وأكد أن صادرات البتروكيماويات تمثل 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، وتضم صناعة البتروكيماويات مثل البلاستيك، والزجاج.

ولفت إلي أنه تم إنشاء شركة بين القطاع الخاص ومبادرة “ابدأ” والحكومة، وهي تعتبر شراكة نموذجية، وسيتم الانتهاء من الدراسات خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وستري النور خلال النصف الأول من 2023.

وأوضح الجبلي أنه سيتم توفير خامة للسوق المحلية بقيمة 400 مليون دولار يتم استيرادها، كما سيتم تصدير جزء من المنتج وهو “الصودا آش”.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج خامات البلاستيك من مجمعات صناعية باستثمارات ضخمة، ومن المفترض أن يتم تصدير جزء كبير من الخامات وجزء للسوق المحلية.

وقال الجبلي إنه من الممكن أن تقوم صناعات صغيرة ومتوسطة، وهناك تجربة تم عملها وهي ناجحة في مجمع “مرغم” وتمت إقامته عبر وزارة الصناعة ، وهي الاستعانة بخام البلاستيك من المجمعات الصناعية وتصنيعه في صورة منتج نهائي.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة والتي يديرها محمد ريحان رئيس قسم الاقتصاد والاسواق بجريدة المال: التصنيع من اجل التوطين والتصدير “مسار اجباري لتجاوز الازمة”، من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم».

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وافتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين المشاركين في المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.