شريف الجبلى : تعميق التصنيع المحلى أهم دعائم الاقتصاد

المال - خاص: أكد شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية، يعد أهم دعائم الاقتصاد بما يحققه من خفض للواردات وزيادة الصادرات، والذى يخفض عجز الميزان التجارى .. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية. وأضاف - فى

المال – خاص:

أكد شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية، يعد أهم دعائم الاقتصاد بما يحققه من خفض للواردات وزيادة الصادرات، والذى يخفض عجز الميزان التجارى .. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية.

وأضاف – فى بيان صحفي اليوم الأحد – أن الصناعات الكيماوية هى قاطرة الصناعة، نظرا لاشتراك المنتجات الكيماوية فى كل الصناعات الأخرى،مؤكدا أن القيود التى فرضتها الحكومة على الاستيراد ورفع الجمارك على السلع غير الأساسية، ساهم بشكل فعال فى الاعتماد على المصادر المحلية من هذه المنتجات.

وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية فى أفريقيا، بالتعاون مع لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية التى نظمت خلال الفترة الماضية، زيارة عمل للمصنعين المصريين إلى رواندا، والتى حققت العديد من المهام فى تعريف الجانب الرواندى على المنتجات المصرية، وعقد لقاءات عمل ثنائية بين الجانب المصرى، والجانب الرواندى، لتوقيع عقود لتصدير المنتجات المصرية إلى رواندا، وفتح أسواق تصديرية للصناعات المصرية إلى كل دول أفريقيا بصفة عامة، نظرا لكونها من الأسواق الواعدة نتيجة ما تقدمه الدولة من تسهيلات تصديرية إلى دول أفريقيا.

وأشار “الجبلي” إلى أهمية التعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية، وباقى الغرف الصناعية خاصة غرفة الصناعات الهندسية، لتعميق الصناعة المحلية وتوفير احتياجات المصانع الكيماوية، من الآلات والمعدات المصنعة بأيد مصرية بدلا من استيرادها.

وقدم المهندس، محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، عرضا لإمكانيات الشركات أعضاء الشعبة في تصنيع الآلات والمعدات ومدى إمكانية توفير احتياجات المصانع من هذه الآلات.

وأشار د.محمود سليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية التواصل بين كل الصناعات وتحديث قاعدة بيانات شركات صناعة الآلات والمعدات، لتحقيق التواصل لتلبية كل الاحتياجات.

وقال “الجبلي” إن العديد من المصانع تحصل على احتياجاتها من الأسواق الخارجية بالرغم من إمكانية توفير هذه المنتجات محليا، نظرا لعدم وجود تواصل جيد بين مختلف الصناعات.

وخلال الاجتماع قدم خالد السيد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك والمطاط بالغرفة عرضا عن ما قامت به الشعبة من تعاون مع برنامج تعزيز ريادة الأعمال “USAID ” لدعم الصناعات الصغيرة، ولتحقيق جودة المنتجات المصرية وتنمية الابتكار لدى الشركات الصغيرة، والمعاونة فى التغلب على المشكلات الفنية التى تواجه الشركات.

وأضاف أن الشعبة نظمت لقاءات بين عدد من الشركات الصناعية المصرية الكبرى والمصانع المنتجة للأجزاء ولقطع الغيار المصنعة من البلاستيك، لمعاونة الصناعات الصغيرة فى توفير قطع الغيار والأجزاء الداخلة فى منتجات هذه الشركات بالجودة المطلوبة لهذه الصناعة.

وقام المهندس، محمد جمال الدين محمود، رئيس شعبة الورق والكرتون بالغرفة بعرض لأهم المشكلات، التى تواجه صناعة الورق والكرتون والإجراءات التى يقترح تنفيذها للتغلب على هذه المشكلات، والنهوض بصناعة الورق والكرتون.

وأشار إلى أحد أهم المشكلات التى تواجه صناعة الكرتون وهى مشكلة دشت الورق، وأنه يجب دراسة إنشاء تكتل استيرادى من شركات الورق لتوفير الاحتياجات من خامات الورق.

وأكد “الجبلي” أهمية تدريب وتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين جودة المنتجات المصرية، وأشاد بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومنظمة العمل الدولية لتدريب العاملين بالشركات على كيفية خفض تكاليف الإنتاج للوصول إلى أقل تكلفة للمنتجات بأعلى جودة ممكنة، حتى يساهم فى فتح الأسواق المحلية والخارجية أمام المنتجات المصرية.