شريف إكرامي يواصل التدريب داخل منزله استعدادًا لعودة النشاط الرياضي (فيديو)

شريف إكرامي كان قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير في مشواره الطويل مع الأهلي.

يواصل شريف إكرامي ، حارس مرمى النادي الأهلى، استعداداته داخل منزله مستغلًا الحجر المنزلي خلال هذه الفترة، لعودة النشاط الرياضي من جديد عقب انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد.

ونشر إكرامي ، فيديو عبر «إستوري إنستجرام» يكشف تدريباته البدنية في منزله خلال هذه الفترة، والتى تشهد توقف المسابقات الكروية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان شريف إكرامي، قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير في مشواره الطويل مع الأهلي.

وقال إكرامي عبر “تويتر”: “بعد مشوار امتد اكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي والذي به أرفع الحرج عن مجلس الإدارة الذي أكن له كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسية تجاه هذا الملف”.

وأضاف: “23 عاما اعتدت فيها علي تحمل المسؤولية داخل الملعب فلا يوجد متعة في كرة القدم أكثر من المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر منتظرا فرصة حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبة”.