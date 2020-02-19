شريف إكرامي : لاعبو الأهلي يملكون خبرة الفوز على الزمالك (فيديو)

أعلنت لجنة الحكام عن تعيين النرويجي سفين موين حكمًا للسوبر المصري في الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

يرى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، أن لاعبي الفريق يتمتعون الآن بالثقة الكافية لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر إقامتها غدًا الخميس في الإمارات.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، قبل مواجهتهما يوم 24 من الشهر الحالى أيضًا فى قمة الدوري.

وقال شريف إكرامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم قبل اللقاء: «القمة ليس لها حسابات واضحة وتختلف عن مباريات الدوري والكأس وإفريقيا».

وأضاف: «الفريق خاض العديد من المباريات الكبيرة في مثل هذه الأجواء، وبالتالي أصبح لديهم حد أدنى من الخبرة والثقة للتعامل مع مثل هذه المواقف».