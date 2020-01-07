شريف إكرامي عن غياب صلاح: تمنيت حضوره للحفل.. لكن الأمر كروي بحت

دافع شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، عن محمد صلاح، بعد قرار الأخير بعدم حضور حفل جوائز الكاف الذي سيقام اليوم في مصر، مُبينًا أنه كان يتمنى حضوره تجنبًا للأزمات، إلا أن الأمر في النهاية كروي وليس له أي أبعاد أخرى.

وتأكد غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للأفضل في إفريقيا خلال العام الماضي 2019، والذي تستضيفه مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء.

وقال إكرامي في تغريدة عبر موقع تويتر: «عدم حضور نجم عالمي حفل لن يتم تتويجه فيه حتي لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى، حدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه».

وأضاف: «استضافة مصر للحفل يجعل شيء من العتاب مقبول ولكن الهجوم الشديد علي اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره ومزايدات على دعم بلده شيء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول».

وتابع: «لاعب الكرة مهما علا شأنه ونجوميته في النهاية هو بشر لا يمكن أن يتحلى بالمثالية دائمًا، فظهور صلاح في الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية التي لا يمكن أن تكون ميزانًا للحكم، مع العلم إني تمنيت حضوره تفاديًا لهذا اللغط الذي أخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم».