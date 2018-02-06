شريف إسماعيل يلتقي خالد عبدالعزيز لاستعراض مشروعات الوزارة

المال - خاصالتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة وجهودها من أجل الارتقاء بالرياضة المصرية في مختلف المجالات.حيث تناول الاجتماع الجهود المبذولة لانشاء صندوق دعم الرياضة المصرية، يتم دعمه من جا

المال – خاص





التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة وجهودها من أجل الارتقاء بالرياضة المصرية في مختلف المجالات.

حيث تناول الاجتماع الجهود المبذولة لانشاء صندوق دعم الرياضة المصرية، يتم دعمه من جانب مجموعة من البنوك والشركات الكبرى، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، بهدف تلبية كافة متطلبات الارتقاء بمختلف مجالات الرياضة.

كما أشار الوزير إلى أنه قد تم توقيع عقد لانشاء 3 صالات مغطاة كبرى، بمدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ضمن استعدادات مصر لاستضافة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2020/2021. واضاف انه سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاتاحة فرص استثمارية ومشروعات للشباب يمكن اقامتها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بحيث تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتتيح لهم اكتساب خبرات في مجال الأعمال.

كما تابع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء سير العمل بمركز شباب الاسمرات الذي يتم تنفيذه بتكلفة تصل إلى 150 مليون لتهيئة مكان مناسب لرعاية طاقات النشء في هذه المنطقة، حيث يتم تنفيذه بالمشاركة بين وزارات الشباب والانتاج الحربي والاستثمار.

وشهد اللقاء ايضا موافقة رئيس الوزراء على رعاية بطولة مصر الدولية للتايكوندو المقامة بالنادي الأولمبي بالاسكندرية يومي 24 و 25 فبراير الجاري، بمشاركة 245 لاعبا من 45 دولة.