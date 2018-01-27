شريف إسماعيل يعود إلى عمله بمناقشة الأجندة التشريعية مع وزير العدل

المال ـ خاص: عاد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل للعمل بعد إنهاء فترة علاجه، اليوم السبت، والتقى بالمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل؛ لبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين الجارى إعدادها في الفترة الحالية. وتم خلال اللقاء استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية،…

المال ـ خاص:

عاد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل للعمل بعد إنهاء فترة علاجه، اليوم السبت، والتقى بالمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل؛ لبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين الجارى إعدادها في الفترة الحالية.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية، والتي تتضمن مشروعات القوانين التي تم إرسالها إلي مجلس النواب؛ لمناقشتها عقب موافقة مجلس الوزراء عليها فى مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، وقانون رسوم الشهر العقارى، وقانون الإدارة المحلية.

كما تناول اللقاء استعراض مشروعات القوانين الجارى العمل عليها حالياً تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، ومن بينها قانون الأكاديمية القضائية الجديدة التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة من حيث إمكانياتها وشروطها وقواعد الالتحاق بها، وقانون تنمية جنوب الصعيد، والقوانين المرتبطة بعدد من الموضوعات مثل تنقية المعلومات، والسجل العيني، والمقترحات المقدمة لإجراء تعديلات في بعض مواد قوانين الإرهاب، والمرور، والسياحة، والإسكان.

وتطرق اللقاء إلي متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة بتسوية منازعات عقود الاستثمار والتي من المقرر انعقادها في الفترة القادمة.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحديث القوانين وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتفادي ما قد يطرأ من عقبات عند التطبيق العملي، وذلك لما له من أثر كبير علي تحسين المناخ العام في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بجذب الاستثمارات وكذا المرتبطة بالقطاعات الخدمية التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين علي مستوي الجمهورية.

