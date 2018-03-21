شريف إسماعيل يدعو لمشاركة فاعلة في الانتخابات الرئاسية بالداخل

المال- خاص أشاد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتجربة المتميزة لتصويت المصريين المقيمين خارج حدود الوطن في الانتخابات الرئاسيةوأكدت أن هذه التجربة تجسدت في الاقبال على الإدلاء بأصواتهم في مختلف عواصم العالم، ضمن أجواء سادتها روح الوطنية والإنتماء،بما يؤكد مدى وعي أبناء مصر ف

المال- خاص

أشاد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتجربة المتميزة لتصويت المصريين المقيمين خارج حدود الوطن في الانتخابات الرئاسية

وأكدت أن هذه التجربة تجسدت في الاقبال على الإدلاء بأصواتهم في مختلف عواصم العالم، ضمن أجواء سادتها روح الوطنية والإنتماء،بما يؤكد مدى وعي أبناء مصر في الخارج بقضايا وطنهم، وشعورهم بأهمية المشاركة في صياغة المستقبل، وما يلمسونه من المكانة والتقدير الذي تحظى به مصر في الدائرة العالمية في ظل توجه مصر الخارجي الذي يقوم على اقامة علاقات متوازنة، والتواجد الفاعل في المحافل الدولية، والإضطلاع بدورها في التشاور وايجاد حلول للقضايا الاقليمية.

وثمن المهندس شريف اسماعيل الجهد المخلص الذي بذله رجال الدبلوماسية المصرية في تنظيم عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في مقار السفارات والقنصليات، الأمر الذي ساهم في خروج التجربة بالقدر المطلوب من التنظيم،وبالمظهر الحضاري الذي عكس رقي المصريين.

كما دعا رئيس الوزراء أبناء مصر في مختلف ربوع الوطن، إلى المشاركة الفاعلة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الداخل أيام 26 و 27 و 28 مارس الجاري

وأوضح أن هذه المشاركة المنتظرة ستؤكد الثقة في حرص المصريين على استكمال عناصر نجاح هذا الاستحقاق المهم، والوقوف إلى جانب الدولة لإتمام تجربتها الواثقة في إعادة بناء مؤسساتها، وتحقيق الاصلاح الاقتصادي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتجاوز هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن بكل ما تشهده من تحديات

وأشار إلى أن المشاركة سترسل إرسال رسالة حضارية إلى العالم بأن مصر تسير في الطريق الصحيح على كافة الأصعدة، بما فيها ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية في إختيار رئيسه، وتكون رداً على كل ما تتعرض له مصر من محاولات يائسة للتأثير على عزيمة أبناء هذا الوطن في التعبير عن إرادتهم.