شريف إسماعيل يجتمع باللجنة الوزارية الاقتصادية

المال - خاصترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل.وقالت رئاسة الوزراء في بيان صادر اليوم، إنه تم خلال الاجتماع ا

المال – خاص

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان صادر اليوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول التجارة الخارجية متضمناً حركة الصادرات والواردات بين مصر ومختلف دول العالم، في إطار خطة الدولة لتخفيف الاعتماد على الاستيراد بصورة كبيرة وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول أيضا خطوات تنفيذ برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، والذي يهدف إلى توفير عائد مادي لهذه الشركات، بما يسهم في تطوير أداءها وتنشيط استثماراتها، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، حيث وجه رئيس الوزراء بمراجعة المقترحات الواردة من مختلف الوزارات وفقاً للضوابط والملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.

وبحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية عدداً من المقترحات الخاصة بتطوير عملية صناعة السكر لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتمت الإشارة إلى الاستمرار في منع استيراد السكر الأبيض، ووجه رئيس الوزراء بمعاودة طرح الموضوع على اجتماع اللجنة القادم في ضوء الملاحظات التي تمت إثارتها.

وناقشت اللجنة كذلك سبل النهوض بمنظومة نقل السلع الأساسية والاستراتيجية داخل مصر، بهدف زيادة كفاءتها وتسهيل عملية نقل هذه السلع داخل الجمهورية بما في ذلك إمكانية استخدام وسائل متنوعة في النقل وضمان التطوير المستمر لها، وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزراء النقل، والتموين، وقطاع الأعمال، والمالية، لبحث البدائل المطروحة لتطوير هذه المنظومة.