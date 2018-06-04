شريف إسماعيل يتلقى تقريرًا عن معارض أهلا رمضان

المال-خاصتلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن معارض "أهلا رمضان" وفروعه المنتشرة فى كل محافظات ومراكز الجمهورية بهدف زيادة المعروض من السلع فى الأسواق إضافة إلى توفير السلع بسعر الجملة.وأوضح التقرير أن عدد معارض أهلا رمضان الثابتة والمتنق

المال-خاص

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن معارض “أهلا رمضان” وفروعه المنتشرة فى كل محافظات ومراكز الجمهورية بهدف زيادة المعروض من السلع فى الأسواق إضافة إلى توفير السلع بسعر الجملة.

وأوضح التقرير أن عدد معارض أهلا رمضان الثابتة والمتنقلة فى جميع محافظات الجمهورية هذا العام بلغ نحو (152) معرضاً، مقابل حوالى (110) معارض العام السابق، وبلغ عدد الشركات المشاركة بالمعارض نحو 260 شركة بالمحافظات، منها 146 شركة مشاركة فيىمعرض قاعة المؤتمرات بالقاهرة ويتركز نحو 50% من المعارض في محافظات الصعيد.

وأضاف التقرير أنه تم رصد الإقبال الشديد على معارض أهلا رمضان وسط إشادة بمبادرة تخفيض الأسعار وتقدير الجهود المبذولة لإقامة تلك المعارض لما توفره من سلع بأسعار تقل عن أسعار السوق.

كما أكد التقرير على التنوع الكبير فى المنتجات التى قدمتها معارض أهلا رمضان، ما بين السلع الأساسية (كالسكر – الأرز – زيت الطعام) واللحوم (البيضاء –اللحوم الحمراء – الأسماك) بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة والبقوليات وياميش رمضان، وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق.

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