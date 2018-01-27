شريف إسماعيل يتابع تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد

وكالات:التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لمتابعة الموقف التنفيذى لقانون التأمين الصحي الجديد.وخلال اللقاء تم تناول الآليات الخاصة بتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد الصادر بتاريخ 12 يناير الجارى بحيث يمكن

وكالات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لمتابعة الموقف التنفيذى لقانون التأمين الصحي الجديد.

وخلال اللقاء تم تناول الآليات الخاصة بتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد الصادر بتاريخ 12 يناير الجارى بحيث يمكن دخوله مرحلة التطبيق العملي اعتباراً من منتصف العام الحالي، حيث تناول الاجتماع الإعداد لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، والمقترحات الخاصة بتشكيل الهيئات الثلاثة التي نص عليها، وإتمام تجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة والكوادر المؤهلة، وتوفير قاعدة بيانات محدثة، والخطوات الخاصة بميكنة المنظومة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة خطوات التنفيذ بشكل واضح، وتوفير التوعية اللازمة للمواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد حتى يتسنى لهم الاستفادة من خدماته المختلفة، والتعرف علي أي مشاكل قد تواجه عملية التطبيق.