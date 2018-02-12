شريف إسماعيل يبحث مقترح السيسي بإنشاء شركة للنقل الداخلي

المال ـ خاص:







بحث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده اليوم مقترح إنشاء شركة للنقل الداخلي والذي يأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتقديم خدمة نقل متميزة للمواطنين، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري النقل والتنمية المحلية، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.







وقد ناقش الاجتماع عدد من المقترحات المتعلقة بإنشاء الشركة، وتطبيق منظومة نقل حديثة، من حيث أسلوب ونطاق عملها، ودور كل من المحافظات والقطاع الخاص في إطار هذه المنظومة الجديدة، فضلاً عن كيفية تسخير الأدوات التكنولوجية حديثة في إدارة وتشغيل ومتابعة عمل المنظومة.







من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن تحقق الشركة المقترحة نقلة نوعية لخدمات نقل الركاب في مصر، بحيث تعمل وفقاً لأعلى معايير جودة، وبشكل مؤسسى سليم، وأن تحقق للمواطن أفضل خدمة منتظمة ومميزة من خلال شبكة خطوط نقل على مستوى الجمهورية.







ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية ممثلين عن البنك المركزي وعدد من الوزارات والجهات الحكومية فضلاً عن اتحاد الصناعات، لإجراء دراسة حول كافة النواحي المتعلقة بإنشاء الشركة، لاسيما الفنية والمالية، والخروج بنتائج محددة في هذا الشأن، لضمان مستوى جودة الخدمة المقدمة والأسلوب الأمثل لإدارتها.

