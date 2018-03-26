شريف إسماعيل: تنفيذ إجراءات حماية اجتماعية هذا العام

خالد بدر الدين: أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري اليوم الإثنين، أن بلاده تنوي اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام الحالي.وأضاف إسماعيل في تصريحات للصحفيين على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم: الاقتصاد يتحسن والمؤشرات تتحسن واتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من

خالد بدر الدين:







أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري اليوم الإثنين، أن بلاده تنوي اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام الحالي.







وأضاف إسماعيل في تصريحات للصحفيين على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم: الاقتصاد يتحسن والمؤشرات تتحسن واتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات“.







وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية نفذت العام الماضي عددا من إجراءات الحماية الاجتماعية شملت رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة دعم المواد التموينية وعلاوات استثنائية لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في ظل إصلاحات اقتصادية تباشرها مصر في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي وأدت في حينها إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

