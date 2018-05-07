شريفة شريف مديراً للقومى للإدارة

المال- خاص:قررت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، تعيين د.شريفة شريف، مديرا تنفيذيا للمعهد، بالإضافة إلى عملها كرئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط.وتمنت الوزيرة، التوفيق للدكتورة شريفة الشريف فى مهمتها الجديدة، واصفة إياها بأنها مهمة ل



المال- خاص:

قررت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، تعيين د.شريفة شريف، مديرا تنفيذيا للمعهد، بالإضافة إلى عملها كرئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط.

وتمنت الوزيرة، التوفيق للدكتورة شريفة الشريف فى مهمتها الجديدة، واصفة إياها بأنها مهمة ليست سهلة قائلة إن الاستثمار في البشر هو أغلي أنواع الاستثمار، ونضع نصب أعيننا المنظومة التدريبية وبناء القدرات والمهارات، بما يضمن رفع كفاءة الجهاز الإداري من أجل دعم تحقيق التنمية المستدامة التى نصبوا إليها.

يذكر أن د.شريف الشريف، حاصلة على درجة البكالوريوس عام 1987 والماجيستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلي الدبلومة الأمريكية الثانوية من الكلية الأمريكية بالقاهرة، وعلي درجة الدكتوراه من جامعة ساسكس بإنجلترا، وعملت بالسابق رئيسا لمركز أبحاث ودراسات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم اليساسية جامعة القاهرة، كما عملت أستاذا للإدارة العامة بذات الكلية، وحالياً تشغل منصب وكيل كلية لشئون البيئة والخدمة المجتمعية، ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل.

ود. شريفة لها خبرة لأكثر من خمسه عشر عاماً فى تدريس عدة مجالات منها الإدارة العامة، والموارد الادارية، والمسئولية الاجتماعية للشركات، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والإدارة البيئية، ودراسات النوع والحوكمة، كما قامت بنشر أكثر من عشرين بحثاً ومقالاً فى الدوريات والمجلات المحلية والدولية فى المجالات ذات الصلة بتخصصاتها.

وحصلت علي عدة جوائز منها جائزة الشرف العليا للآداء المتميز بالعلوم الاجتماعية من الكلية الأمريكية الثانوية بالقاهرة، ومنحة مساعد مدرس لبرنامج الماجستير فى الإداره العامة من الجامعة الأمريكية، ومنحة Chevening الدراسية إلى المملكة المتحدة من 1995-2000، شهادة تقديرلتحقيق أعلى تقييم طلابى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2007 -2009 و 2015- 2016، وشهادة تقديرلتحقيق أعلى تقييم طلابى بكلية إدارة الأعمال بالكلية الكندية الدولية بالقاهرة 2010 – 2013.

وأشرفت علي عدد 35 رسالة ماجستير، و25 رسالة دكتوراه بمجال الإدارة العامة بقسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعلى عدد 10 رسائل دكتوراه فى الإدارة من معهد الأبحاث والدراسات العربية، وعدد 15 رسالة دكتوراة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كما أشرفت على رسالتين دكتوراه من قسم الدراسات الأورومتوسطية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وهى عضو برنامج الشراكة بين جامعة سنسيناتى بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة المستقبل، وعضو لجنة جودة التعليم بجامعة المستقبل (2017- الآن)، ومنسق برنامج الشراكة بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة و جامعة George Mason بالولايات المتحدة الأمريكية (2016 – الآن)، وعضو فريق عمل بناء القدرات لبرنامج ماجستير النوع والتنمية بين جامعة القاهرة وجامعة Brighton, U.K University of Sussex