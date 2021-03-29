تصدرت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «2000 – 000 3 جنيه» مبيعات هواتف المحمول «سمارت فون» فى السوق المحلية، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 39%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال شهر فبراير الماضي؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «1000 و2000 جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 19%، تلتها الفئة السعرية لأجهزة «سمارت فون» التي تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» بحصة بلغت 18% من إجمالي المبيعات.

حلت الفئة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «4 و5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10%، أعقبتها شريحة أجهزة المحمول التى تدور بين «5 و7 آلاف» فى المركز الخامس بحصة بلغت 9% من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال الفترة المذكورة.

واحتلت الشريحة السعرية للهواتف التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» فى المرتبة السادسة بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» مسجلة حصة سوقية 3%.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الشرائح السعرية الأخرى بنسبة بلغت 5%، من إجمالي مبيعات سوق هواتف المحمول خلال شهر فبراير الماضي.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول سجلت نموًا بنسبة 11% خلال شهر فبراير الماضى، لتصل إلى مليون و315 ألف جهاز، مقارنة بنحو مليون و186 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.