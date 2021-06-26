اتصالات وتكنولوجيا

شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تهيمن على مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر خلال أبريل (جراف)

بحصة سوقية 51%
أحمد عوض 7:07 م, السبت, 26 يونيو 21 7:07 م, السبت, 26 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت “المال” مبيعات هواتف المحمول للعلامة التجارية «ريدمي» فى مصر خلال شهر أبريل الماضى؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

هيمنت الشريحة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف «ريدمي»، بعدما اقتنصت حصة سوقية 51% من إجمالى مبيعاتها البالغة 138 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  «جيديا» تتعاون مع فاتورة لتزويد تجار التجزئة والجملة بخدمات قبول الدفع الإلكتروني

وجاءت الفئة السعرية التى تتداول بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» – فى المرتبة الثانية – بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لـ«ريدمي» مسجلة حصة سوقية 32%، تبعتها الشريحة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وحلت الشريحة السعرية «4 – 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 6%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني، خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  بعد أول أسبوع من رمضان.. «المصرية للاتصالات» تتصدر مشاهدات إعلانات المحمول بـ17 مليونا

يذكر أن العلامة الصينية «ريدمي» تمركزت في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في هواتف المحمول، مسجلة حصة سوقية 10.6%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت نحو 1.3 مليون جهاز، خلال أبريل الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«تيك توك» تحذف أكثر من 85 مليون فيديو لانتهاكها إرشادات المجتمع

المال - خاص 2:22 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

«ضامن» توقع بروتوكول تعاون مع «بهية» لتحصيل تبرعاتها إلكترونيًا

محمود جمال 1:19 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

دراسة: معظم المؤسسات تفتقر للضوابط اللازمة لحماية أمنها الإلكتروني

طارق رمضان 1:06 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 7.3% في الربع الأول من 2022

طارق رمضان 11:23 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

بروكتر آند جامبل مصر تطلق تحدي «Unbox» للابتكار

المال - خاص 11:05 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

شركة «OPay» تحصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي لإصدار بطاقات مسبقة الدفع

طارق رمضان 11:04 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22