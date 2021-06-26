شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تهيمن على مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر خلال أبريل (جراف)

رصدت “المال” مبيعات هواتف المحمول للعلامة التجارية «ريدمي» فى مصر خلال شهر أبريل الماضى؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

هيمنت الشريحة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف «ريدمي»، بعدما اقتنصت حصة سوقية 51% من إجمالى مبيعاتها البالغة 138 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

وجاءت الفئة السعرية التى تتداول بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» – فى المرتبة الثانية – بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لـ«ريدمي» مسجلة حصة سوقية 32%، تبعتها الشريحة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وحلت الشريحة السعرية «4 – 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 6%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني، خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الصينية «ريدمي» تمركزت في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في هواتف المحمول، مسجلة حصة سوقية 10.6%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت نحو 1.3 مليون جهاز، خلال أبريل الماضي.