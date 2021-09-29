شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تستحوذ على 64% من مبيعات هواتف «ريلمي» في مصر خلال يوليو (جراف)

استحوذت الشريحة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» علي الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف العلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، بنسبة بلغت 64% من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 118 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الفئة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لهواتف “ريلمي” مسجلة حصة سوقية 14%، تبعتها الفئة التى تتداول بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وحلت شريحة «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5%، تبعتها الفئة السعرية «5 -7 آلاف جنيه» في المركز الخامس بحصة قدرها 4% من إجمالى مبيعات الصانع الصيني.

بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة الصينية «ريلمي» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت حصة سوقية 8.3%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت 1.4 مليون جهاز خلال يوليو الماضي.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر شهدت – ارتفاعًا – بنسبة 11% لتصل إلى مليون و436 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بنحو مليون و297 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.