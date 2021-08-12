شريحة «2 - 3 آلاف جنيه» تستحوذ على 43% من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر (جراف)

رصدت «المال» الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر خلال شهر يونيو الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

تصدرت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» مبيعات هواتف العلامة الصينية «أوبو» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 43% من إجمالى مبيعاتها البالغة 335 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 19%.

وحلت الفئة السعرية «4 – 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 12%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني في مصر.

وتوزعت باقي الحصص السوقية على الشرائح الأخرى من هواتف «أوبو» البالغة نحو 3%، من إجمالى مبيعاتها في السوق المحلية، خلال تفك الفترة.

يذكر أن العلامة الصينية «أوبو» تمركزت في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعا في قطاع هواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 25.1% من إجمالي نتائج أعمال القطاع خلال يونيو الماضى.

سجلت مبيعات هواتف المحمول في السوق المحلية – نموًا – بنسبة 17%، لتصل إلى مليون و335 ألف جهاز بقيمة بلغت 254.5 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو مليون و137 ألف وحدة بقيمة 219.5 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.